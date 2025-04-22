在野領袖峰會》黃國昌允諾參加426！要創因應美國關稅「大平台」

民眾黨主席黃國昌出席在野領袖峰會，除了當面答應國民黨主席朱立倫邀約出席426凱道集會，也針對美國關稅戰提出要建立民間版衝擊影響評估大平台等3大建議。（記者廖振輝攝）

2025/04/22 11:26

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」，會議主軸聚焦於美國高關稅對台灣之衝擊影響、司法正義與民主之捍衛兩大議題。黃國昌除了在會中答應朱立倫426凱道集會的邀約，也針對美國關稅提出要建立民間版衝擊影響評估大平台等3大建議。

黃國昌在會中提出，台灣一定要堅守談判底線，台灣接下來面對美國高關稅，談判的條件絕對不可以低於我國主要貿易競爭對手，包括日本及韓國，若發生的話，對台灣經濟造成的衝擊將是毀滅性的，未來不管政府每年再補貼多少錢，恐怕都無法挽救台灣產業。

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黃續指，第二，當政府面對美國政府談判時，絕對不能片面地接受，任何經濟、國際經貿都禁不起陰晴不變的高變風險，我國應要求台美簽訂FTA，而在野黨也會做執政黨最堅強後盾。

「第三，當我國政府無心提出衝擊影響評估時，藍白可以攜手合作創造一個平台！」黃國昌說明，台中市長盧秀燕所處的台中市，是台灣精密機械生產重鎮，相信盧一定有所掌握；桃園市長張善政所處桃園市更是台灣高科技重鎮；台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也都非常認真地搜集產業意見。

黃國昌補充，民眾黨這段時間也拜訪眾多產業，藍白要共同打造一個平台，結合地方縣市首長、產業界、勞工、學者專家等，讓各界聲音都可以進來，來創立「民間版衝擊影響評估報告」；此外，該報告不是只做一週、一個月，會是持續性地，首個階段可以以半年為期，把各界重要意見都納入平台。

此外，針對朱立倫在會中邀請黃參與國民黨發動的426凱道集會，黃國昌說，謝謝朱立倫的邀請，26日的集結不是任何政黨的主場，是人民的主場，當天他會代表民眾黨參與凱道集結，也邀請所有希望守護台灣民主、捍衛法治價值的台灣人一起站出來，一起對民進黨、總統賴清德發出人民的怒火。

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）今召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」，會議主軸聚焦於美國高關稅對台灣之衝擊影響、司法正義與民主之捍衛兩大議題。（記者林哲遠攝）

民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨主席朱立倫今天出席在野領袖峰會握手言歡。（記者廖振輝攝）

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