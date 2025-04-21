罷藍委7+1！罷免廖先翔跨過法定門檻 離安全門檻還差5100份

推動罷免國民黨新北市「七星區」立委廖先翔的民團「齊心斷翔」今天（21日）宣布，二階連署人數跨過法定門檻「26512份」，已達2萬9903份。（圖為齊心斷翔罷免團體提供）

2025/04/21 18:34

〔記者俞肇福／新北報導〕大罷免潮戰火持續發燒中！民團宣稱國民黨立法委員王鴻薇、李彥秀、羅智強、牛煦庭、葉元之、黃健賓、涂權吉等7位立委連署已達法定門檻。推動罷免國民黨新北市「七星區」立委廖先翔的民團「齊心斷翔」今天（21日）宣布，二階連署人數跨過法定門檻「26512份」，已達2萬9903份，但距離安全門檻35000份就差將近5100份。由於離二階連署截止日（5月12日）還有21天，離「齊心斷翔」罷免團隊自訂截止連署收件日倒數14天，罷團呼籲民眾趕快簽連署書。

罷團指出，倒數14天，連署份數離安全門檻35000份，還差5097份。這個數字不僅關鍵，還帶有特別的意義「有你，就成！」 罷團表示，「你的參與，就是我們成功的力量！現在就開口問問身邊的人：『二階連署了嗎？』有你，我們一定成！ 」罷團也表示，目標是45000份，為的是讓三階過關、真正罷免成功，一起拒絕親共立委。

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罷團也指出，4月26日也將在汐止區公所前廣場舉辦公民講座，現場來賓有聯電創辦人曹興誠、網紅八炯與罷免王鴻薇團隊發言人阿美。「一起來、一起聽、一起讓更多人站出來！」

另外，根據中央選舉委員會提供資料，還有三案於5月12日連署截止，分別為洪孟楷、陳超明、邱鎮軍。

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