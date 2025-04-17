朱立倫令國民黨公職包圍北檢 吳思瑤：不違法就不會怕司法

民進黨團幹事長吳思瑤今強調，不分藍綠，只要有具體涉及違法的事證，該辦都要辦，不違法就不會怕司法。（資料照）

2025/04/17 13:40

〔記者陳政宇／台北報導〕檢調偵辦罷免案涉不實連署，國民黨主席朱立倫今（17日）批評總統賴清德是瘋狂的獨裁者，並動員國民黨公職今晚集結台北地檢署。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，不分藍綠，只要有具體涉及違法的事證，該辦都要辦，不違法就不會怕司法。

繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部今天上午也被搜索，北市黨部主委黃呂錦茹被帶回市調處偵訊。朱立倫中午召開緊急記者會親自回應，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」，並宣布國民黨的黨公職都將站出來抗議，黨中央會安排一系列重大抗爭，「今天晚上北檢見」。

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對此，吳思瑤接受本報訪問表示，黨團不評論個案，尊重司法單位的調查，也希望能秉公處理，司法就是依證據辦案，再次呼籲尊重司法，不要做政治的操作，只要不違法就不會怕司法，就不會鬥臭司法。

吳思瑤強調，司法是國家的制度，台灣是法制的國家，不樂見台灣的司法一直成為政黨攻擊的標的，在罷免連署的過程當中，不分藍綠，只要有具體涉及違法的事證，該辦都要辦。

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