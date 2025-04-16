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    朱立倫稱宋建樑是「諷刺綠共」 朱宥勳：納粹與共產黨是死敵

    作家朱宥勳。（翻攝自朱宥勳臉書）

    作家朱宥勳。（翻攝自朱宥勳臉書）

    2025/04/16 14:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕提議罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，昨晚還戴納粹符號臂章赴新北檢應訊，引發爭議。朱立倫表示，各種方式都在反諷民進黨的獨裁、惡質的獨裁。對此作家朱宥勳表示，納粹跟共產黨是死敵好嗎？如果朱立倫代表的是國民黨內「正常人」的水準，顯然他們的正常也已經完全不正常了。

    朱宥勳在臉書PO文表示，朱立倫說，他們家黨員使用納粹符號，是為了諷刺民進黨「綠共」，我的天啊，歷史讀到哪裡去了，納粹跟共產黨是死敵好嗎？硬要說的話，你不如說使用納粹符號是為了「剿共」（雖然民進黨到底哪裡符合共產黨的特徵，也是全然經不起檢證），合理性還可以上升那麼一咪咪。

    朱宥勳指出，如果朱立倫代表的是國民黨內「正常人」的水準，顯然他們的正常也已經完全不正常了，過去一年多來，他對藍白最不耐煩的事情就是，他們講話完全不經大腦，語言與思想完全斷裂，把指鹿為馬當作常態，甚至指鹿為鳥。你告訴他正確的說法，他還會鬼叫說自己有指鹿為馬的言論自由。反正只要腦袋不運轉，語言就只是隨意拋出的空殼，他們一點都不會有邏輯斷裂的衝突感。

    朱宥勳直言，這樣一群人持續在媒體上蠕動，才是真正破壞整個社會的語言精確度的元兇。為禍之烈，比起粗製濫造的中國網路流行語，是遠遠超出數倍的。

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