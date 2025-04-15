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    紐西蘭國家黨黨鞭史密斯：台紐皆追求自由貿易 守護普世價值

    外交部長林佳龍15日午宴紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。（外交部提供）

    外交部長林佳龍15日午宴紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。（外交部提供）

    2025/04/15 19:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（15）日午宴紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。紐西蘭首席團長國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）說，台紐兩國都追求自由貿易及守護普世價值，目前各國面臨地緣政治及貿易障礙挑戰，此時就共同關切議題交換意見，對紐西蘭因應世界變局尤其重要。

    史密斯說，他曾於2015年首次訪台，如今再次來訪，見證台灣十年來政治與經濟發展，台紐兩國都追求自由貿易及守護普世價值，目前各國面臨地緣政治及貿易障礙挑戰，此時就共同關切議題交換意見，對紐西蘭因應世界變局尤其重要。

    共同團長勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）則指出，此行訪台有助紐西蘭國會瞭解當前台紐關係現況，並借鏡台灣經驗，讓彼此發展更加成功。

    林佳龍說，我國與紐西蘭共享自由、民主與人權價值，雙邊經貿投資、文化及原民交流在「臺紐經濟合作協定」（ANZTEC）架構下持續穩健成長。

    面對印太區域極權勢力擴張，林佳龍肯定並感謝紐西蘭多次重申台海和平穩定至關重要，並且堅定支持台灣參與國際社會，未來兩國將持續攜手促進區域安全與繁榮發展。

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