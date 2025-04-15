北市府拆民眾違建 洪婉臻批「雙標」不拆李彥秀家族違建

民進黨議員洪婉臻砲轟市府大張旗鼓拆民間違建，卻不拆立委李彥秀的違建。（資料照）

2025/04/15 18:37

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委李彥秀家族的建物占用防火巷（間隔），民進黨議員洪婉臻、張文潔質疑北市府去年大張旗鼓宣傳優先查處危害公安違建，占用防火巷拆了兩千多件，卻不拆立委的違建，質疑；建築管理工程處處長虞積學表示，李家的違建屬防火巷既存違建，配合衛生下水道等公共工程施作專案拆除，目前尚未列入專案；另一類防火巷新違建，即報即拆。

政治評論員溫朗東昨告發李家違建阻礙消防交通，獲取土地利益，與建管處長虞積學圖利罪。李家違建也成為市議會工務委員會關切焦點。

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洪婉臻要求建管處長說明李家建物到底是不是違建？虞積學表示，該棟建物是1990年的使用執照，從航測圖看自1992年就有，因此判斷是既存違建，配合衛工管線工程專案排拆，目前尚未列入專案。此外，防火巷已改名為防火間隔，留設用意是避免建物延燒時，影響到隔壁鄰地。

洪婉臻質疑說，市府在2024年宣傳優先查處危害公共安全違建，大張旗鼓說防火巷專案拆了2000多件，提醒民眾勿存僥倖，為什麼現在卻只拆民眾不拆立委？市議員張文潔也說，許多選民陳情，但只要是防火巷的違建，建管處就是拆除，「市民都要拆，為什麼李彥秀不用拆？」

國民黨議員汪志冰解圍強調，不要因人設事、有針對性，大家一視同仁。她舉社子島選民陳情社區防火巷前後被封，建管處會勘也是說是1994年以前的既存違建，因沒有妨礙衛工管線施工，不會馬上拆除處理，再三強調「李彥秀的如果拆除，其他類似狀況的也應該一併拆除。」

建管處補充說明，有公安疑慮的既存違建，依據「台北市違章建築處理規則」第25條列優先查報對象，但考量影響公安的程度、執行人力與資源限制，「防火巷」內的既存違建非25條的優先處理範圍，而是依第26條「專案」進行，目前配合污水下水道等工程執行查報。

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