關稅談判90天倒數 跨黨派立委組團4/28訪美助攻

民進黨立委王定宇今說明，3黨立委將組團訪問美國華府，盼對台灣的外交及國際處境盡一份心力。 圖為本屆立法院台美國會議員聯誼會去年2月舉行成立大會。（資料照）

2025/04/15 18:14

〔記者陳政宇／台北報導〕美國暫緩對等關稅90天，台美日前已啟動談判。立法院台美國會議員聯誼會共同會長、民進黨立委王定宇今（15日）說明，3黨立委將組團，於4月28日至5月2日到美國華府訪問，主要拜訪軍事、外交委員會的參眾議員，也會與華府決策圈比較密切的智庫，盼對台灣的外交及國際處境盡一份心力。

王定宇今受訪表示，訪美團去年就該成行，但去年因為美國在大選，故延到今年；而今年1月份有美國總統川普的就職典禮，於是以就職團為優先，2月則卡到台灣過年，加上立法院3月開議後事務繁忙，因此訪美計畫就落在4月和5月。

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王定宇說，現在剛好遇到美國啟動對等關稅等重大議題，讓訪美團更加盡速確定訪美時間，4月28日到5月2日要到美國華府進行訪問，目前報名的立委3黨都有，非常踴躍，但最後是否有所增減，尊重各報名立委的想法。

王定宇進一步說明，美國國會議員目前都在審查預算，因此安排在華府拜訪，目前會以軍事和外交委員會的參、眾議員為主，至於行政部門還在安排中，也會選擇跟目前華府決策圈比較密切的智庫進行相關意見的溝通。雖然訪美團訪美的時間短，但希望能達成國會交流、台美情誼的互動，盼能對台灣的外交及國際處境盡一份心力。

關於報名訪美的立委名單，王定宇透露，包括民進黨立委王定宇、沈伯洋、邱議瑩、郭昱晴、羅美玲、林楚茵、張雅琳、范雲，國民黨立委江啟臣、翁曉玲、陳永康、許宇甄、盧縣一、呂玉玲、張嘉郡、羅廷瑋，以及民眾黨立委張啓楷。

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