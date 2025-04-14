八炯再揭國民黨為罷伍麗華 深入部落逼簽連署

民進黨山地原住民立委伍麗華。（資料照）

2025/04/14 22:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用青年軍對民進黨立委發動報復性罷免，但死亡連署、冒名連署狀況頻傳，今天（14日）北檢才出動搜索、約談吳沛憶罷免案領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案領銜人張克晉等人，並依偽造文書、違反個資法偵辦，不料又傳出藍營深入原住民部落，要求具黨員身分的原民人士抄寫家人名單，來讓原民綠委伍麗華二階連署順利過關，即便有人表態不同意罷免，但名字還是被抄了上去！

早前號稱是罷免民進黨山地原住民立委伍麗華的「民團」，被揭露領銜人其實是國民黨黨山地原住民立委盧縣一的助理張芳碩，送出的一階連署書高達1017份不合格，死亡連署189人。雖然後來補件成功創入二階連署，但伍麗華當時直言，麽高的不合格率，更加確認連署書都是抄黨員名冊來的，如果選委會有寄出查對單，應該會發現都是偽造文書，可惜選委會沒有徹查。

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而今本身是太魯閣族原住民的反共網紅「八炯」温子渝，今天在Threads上轉貼原民同胞們給他的爆料截圖。其中一名爆料人士表示：「我是長期收看您頻道的忠實觀眾，有件事情讓我很不安，現在國民黨黨部的幹部在各個部落都在廣發罷免伍麗華的連署書，我老公並不同意但資料卻被抄上去了，若選委會沒有問我老公，這樣是不是等於增加了門檻數量呢？」

另外一人則表示：「對方拿很大一疊給我家人要求幫忙發，我已經嚴厲的警告家人不要參與到這件事情。他們是盧縣一團隊的幹部，盧本人的助理都已經出事了，他們還敢繼續這麼做！」但該位人士似乎有向八炯透露自己的公公有被迫幫忙發連署書，「我深知部落不理性的人有多可怕，今天我公公就算不去幫忙發連署書，他自己是資深黨員，自身如果沒交出來家人的連署資料，對其他族人黨員沒辦法交代，簡單說就是騎虎難下……我相信我們不是個案，我覺得心裡很不舒服，但也沒勇氣去跟長輩耆老對抗。」

還有爆料人士拍下藍營發的連署人名冊和一張經過護貝的簽署範本，「這是我們鄰長親自送到我們家的，他是國民黨的幹部，然後他帶著厚厚一大疊的罷免書放在摩托車車廂在部落找黨員發」。對此，分享這些爆料訊息的八炯氣憤地質問藍營：「國民黨你們罷免伍麗華第二階段連署，請黨員抄寫家人名單有頭緒嗎？他們害怕實名制曝光被長老報復，還是說這是造謠呢？」

網友紛紛表示，「真的很扯，逼迫部落原住民簽連署」、「盧縣一助理做這些事完全就是分裂部落、分裂家族」、「國家戒嚴早就結束了，但國民黨內部還在戒嚴」、「到底是想拖多少人下水？國民黨一定要這麼黑嗎？」、「我有原住民朋友也都是說部落的人不多，如果不配合就很容易被揪出來，甚至被排擠，補助申請也會被刁難」、「我們罷免藍尾的連署書是一張一張站在路口拜託人簽來的，他們罷免綠委的連署書是用威權，不顧他人意願逼迫偽造文書的」。

八炯轉貼原民同胞們給他的爆料訊息截圖。（圖翻攝自八炯Threads）

八炯轉貼原民同胞們給他的爆料訊息截圖。（圖翻攝自八炯Threads）

八炯轉貼原民同胞們給他的爆料訊息截圖。（圖翻攝自八炯Threads）

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