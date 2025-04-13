罷免傅崐萁連署書格式出包 八炯鞠躬道歉：請再給我們一個機會！

八炯為罷傅連署格式出錯一事鞠躬道歉。（圖翻攝自八炯Threads）

2025/04/13 18:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免二階連署進入最後衝刺，不料昨天（12日）卻傳出罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體位移偏差的問題，民進黨立委沈伯洋透露約有4000份連署書格式錯誤，在地罷團籲重簽。對此，罷傅號召人、反共網紅「八炯」今天（13日）站出來向各界鞠躬道歉，「請大家給我們花蓮人一個機會，請各位花蓮人看到後站出來重簽」。

八炯今上午出席「文山退葆」活動宣講時，針對罷傅連署格式錯誤一事向外界鞠躬道歉，「這幾天爆出這個大雷，格式錯誤的問題，導致我們要重簽，我要跟全國人民還有支持大罷免的民眾道歉，對不起！我們花蓮人、花蓮團隊讓各位失望了，我也讓各位失望了。去年5月開始，我在花蓮辦了青鳥活動，這個團隊我一手建起，我以為可以放心的交由他們去做，我好負責全國性的大罷免事務，沒想到出現這種大雷包，所以我要再次跟大家道歉，我沒有做好監督的責任，我沒有做好篩選成員的責任，跟大家道歉，對不起！」

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他接著說：「請大家再給我們花蓮人一個機會，也請各位花蓮人看到後站出來重簽，我們已經快達到安全門檻了，不要因為這件事情而前功盡棄！傅崐萁做為藍委的賊王，如果他罷免不了，又是因為這種破事情的話，我相信大家都非常的痛心疾首。所以請各位勇敢的花蓮人站出來，再簽一次二階罷免連署，外飄的花蓮人，在台北、桃園、新竹、台中等地的，請你們找在地可以信任的民意代表重簽，確認一下格式有無正確。如果來不及簽的，我們在4月19日會在凱道辦一個反共、反統戰的大集會，請大家前來參加，當天下午1點開放入場，2點正式開始，請各位花蓮人們來凱道重新簽一張，我們一定要把傅崐萁罷免成功！」

八炯也呼籲各地罷免團體，一定要多加注意連署書格式有沒有問題，而此時此刻也不要去找戰犯，內部成員不要起內鬨，「我們以罷免當地的藍委做為最大目標，在這期間有任何不滿，有任何的恩怨，請在第三階投投票結束之後再去吵，在這之前大家就是合作。」

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