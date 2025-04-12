基隆「人民是頭家」宣講 綠營民代們籲罷免親中立委

人民是頭家基隆場政策宣導會，立委指出，台灣是第一批與美國談判關稅的國家，呼籲民眾站出來罷免親中藍委。（記者盧賢秀攝）

2025/04/12 14:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆民進黨市議員鄭文婷今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，多位立委表示，美國課徵32%的對等關稅，我國的談判團隊列為第一批和美國談判，代表選出賴清德總統帶領台灣走正確的方向。但是中國飛機軍艦天天侵擾、恫嚇台灣，藍白立委卻擴權、亂砍預算，因此呼籲民眾一定罷免親中立委。

鄭文婷今天上午在華三街橋下舉辦「人民是頭家政策宣講會」，包括立委范雲、林楚茵、郭昱晴和台北市議員許淑華到場宣講，網紅皮筋兒和四叉貓也在現場直播。

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林楚茵、郭昱晴、范雲和許淑華等人指出，現在美國要課徵對等關稅，對台灣企業影響很大，現在台灣的談判團隊已經在美國進行談判，台灣在70幾個國家中被列為第一批，表示選對的人走對的路很重要，選出賴清德總統帶領台灣走正確的方向。反觀藍白立委在立法院偷偷摸摸通過了很多法案，說開會就開會，造成許多亂象。

范雲指國民黨立委傅崐萁和林沛祥等10多位藍委去年到中國見全國政協主席王滬寧後，立法院就接連發生國會擴權、癱瘓憲法法庭及亂刪凍總預算，導致幼兒津貼、租屋津貼、長照補助及國防預算等，被刪被凍結，影響民生、傷害國家安全。

范雲指林沛祥也跟著傅崐萁去中國，連署提案中配身分證6年變4年，放寬陸配繼承遺產限制等，國民黨立委不但為中國產品洗產地，還洗人口，亂刪砍凍結預算，交通部預算被刪凍近200億，基隆要蓋捷運，林沛祥也沒力爭，卡住基隆交通發展。因此呼籲民眾一定要罷免親中藍委，守住台灣的經濟和民主，讓下一代年輕人過自由民主的生活。

鄭文婷與公民代表李胤等人表示，國會亂象，中國飛機軍艦不斷侵擾、恫嚇台灣，公民自發參加大罷免，希望國家正常運作。現場並一起呼口號「大罷免、大成功」。

人民是頭家基隆場政策宣導會，立委指出，台灣是第一批與美國談判關稅的國家，呼籲民眾站出來罷免親中藍委。（記者盧賢秀攝）

網紅皮筋兒（左）與四叉貓也來直播。（記者盧賢秀攝）

人民是頭家政策宣講會現場也設置罷免林沛祥連署站，不少民眾陸續連署。（記者盧賢秀攝）

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