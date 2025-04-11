罷免黃建賓二階連署士氣大振 挫賓大會換場地+飄雨仍湧入近千人

立委沈伯洋呼籲罷免國民黨立委。（記者黃明堂攝）

2025/04/11 21:52

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨台東立委的挫賓行動今晚（11日）舉辦造勢大會，湧入近千人，讓宣講的立委莊瑞雄、王義川對罷賓二階連署過關極具信心，呼籲台東人一定要罷免掉只會跟著傅崐萁濫砍預算的黃建賓。立委沈伯洋也說，現在的國民黨已被傅崐萁帶往中國紅統之路，正在弱化台灣，必須罷免。

挫賓造勢大會原訂在台東天后宮舉辦，但前天廟方以受沉重壓力為由取消借地點，挫賓改在台東市四維路造勢，雖然會前飄雨，仍湧進近千人，宣講人士氣大振，呼籲大家1人再拉3人連署，讓罷免黃建賓的二階連署過關。

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沈伯洋說，傅崐萁已經帶了20多位國民黨立委到中國，終極目標就是要跟中國簽和平協定，但中國就是獨裁政權，世界上包括西藏、烏克蘭，與獨裁者簽和平協定的，最終都被侵略。就當前美中關稅大戰來說，台灣幸好未向中國靠攏，也必定成為美國報復的目標，結果國民黨立委還在喊擁抱中國。

莊瑞雄說，黃建賓一邊砍預算，一邊還在向政府要補助，他把政府要補助農民天災的預算砍掉，卻要求政府補助台東農民損失。

王義川說，在立法院，小朋友的錢、年輕人租屋補助、農民的錢、老人的錢，各種攸關人民福利的錢，甚至外交、國防的錢，都被國民黨立委刪除，背後就是中國力量操控，傅崐萁就是帶20多位立委到中國的人，他們在立法院就像行屍走肉，也像機器人被控制，傅崐萁一喊刪除就集體刪除。「在立法院，這一年誰認識黃建賓？因為他根本沒在做事，只會跟著傅崐萁亂砍預算」！

台東大罷免今晚造勢大會湧進近千人。（記者黃明堂攝）

立委莊瑞雄批評黃建賓一邊要補助，一邊亂砍政府預算。（記者黃明堂攝）

立委王義川批評黃建賓在立法院只會跟著傅崐萁。（記者黃明堂攝）

台東大罷免今晚造勢大會湧進近千人。（記者黃明堂攝）

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