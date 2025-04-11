為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免黃建賓二階連署士氣大振 挫賓大會換場地+飄雨仍湧入近千人

    立委沈伯洋呼籲罷免國民黨立委。（記者黃明堂攝）

    立委沈伯洋呼籲罷免國民黨立委。（記者黃明堂攝）

    2025/04/11 21:52

    〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨台東立委的挫賓行動今晚（11日）舉辦造勢大會，湧入近千人，讓宣講的立委莊瑞雄、王義川對罷賓二階連署過關極具信心，呼籲台東人一定要罷免掉只會跟著傅崐萁濫砍預算的黃建賓。立委沈伯洋也說，現在的國民黨已被傅崐萁帶往中國紅統之路，正在弱化台灣，必須罷免。

    挫賓造勢大會原訂在台東天后宮舉辦，但前天廟方以受沉重壓力為由取消借地點，挫賓改在台東市四維路造勢，雖然會前飄雨，仍湧進近千人，宣講人士氣大振，呼籲大家1人再拉3人連署，讓罷免黃建賓的二階連署過關。

    沈伯洋說，傅崐萁已經帶了20多位國民黨立委到中國，終極目標就是要跟中國簽和平協定，但中國就是獨裁政權，世界上包括西藏、烏克蘭，與獨裁者簽和平協定的，最終都被侵略。就當前美中關稅大戰來說，台灣幸好未向中國靠攏，也必定成為美國報復的目標，結果國民黨立委還在喊擁抱中國。

    莊瑞雄說，黃建賓一邊砍預算，一邊還在向政府要補助，他把政府要補助農民天災的預算砍掉，卻要求政府補助台東農民損失。

    王義川說，在立法院，小朋友的錢、年輕人租屋補助、農民的錢、老人的錢，各種攸關人民福利的錢，甚至外交、國防的錢，都被國民黨立委刪除，背後就是中國力量操控，傅崐萁就是帶20多位立委到中國的人，他們在立法院就像行屍走肉，也像機器人被控制，傅崐萁一喊刪除就集體刪除。「在立法院，這一年誰認識黃建賓？因為他根本沒在做事，只會跟著傅崐萁亂砍預算」！

    台東大罷免今晚造勢大會湧進近千人。（記者黃明堂攝）

    台東大罷免今晚造勢大會湧進近千人。（記者黃明堂攝）

    立委莊瑞雄批評黃建賓一邊要補助，一邊亂砍政府預算。（記者黃明堂攝）

    立委莊瑞雄批評黃建賓一邊要補助，一邊亂砍政府預算。（記者黃明堂攝）

    立委王義川批評黃建賓在立法院只會跟著傅崐萁。（記者黃明堂攝）

    立委王義川批評黃建賓在立法院只會跟著傅崐萁。（記者黃明堂攝）

    台東大罷免今晚造勢大會湧進近千人。（記者黃明堂攝）

    台東大罷免今晚造勢大會湧進近千人。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播