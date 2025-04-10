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    關稅延90天 盧秀燕:喘口氣但要先準備 不要犧牲弱勢產業

    川普關稅暫緩90天，台中市長盧秀燕表示，代表各國政府跟川普談判，我方要準備起來。（記者蘇金鳳攝）

    川普關稅暫緩90天，台中市長盧秀燕表示，代表各國政府跟川普談判，我方要準備起來。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/10 12:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國總統川普宣布對台灣在內75國暫緩實施關稅90天，行政院今天召開院會討論如何因應，台中市長盧秀燕今天在市議會備詢時表示，因為要備詢所以請副市長鄭照新代為列席，雖然川普說關稅實施日延後90天，可以喘口氣，但要準備起來，希望中央做方案時，把8縣市7點聲明放入，希望關稅不要32%，不要犧牲弱勢產業如農漁業。

    台中市議會今天進行專案報告，而同時行政院召開院會，盧秀燕因出席議會備詢，無法列席院會，市議員賴義鍠擔心台中市的意見難以傳達，要求代表出席的副市長要表達台中市的心聲。

    盧秀燕表示，已請副市長鄭照新列席，但因為能列席只有六都直轄市，而六都只有她未出席，她請鄭照新傳達中部8首長會議7點共識，達到希望一年不要抽銀根的7點共識轉知行政院。

    盧秀燕表示，雖然川普宣佈關稅暫緩90天實施，代表各國政府跟美國政府談判，但台灣要有準備，那些產業要重視，希望不要32%，7點共識其中一項不要犧牲弱勢產業如農漁業，希望中央做方案，把中部8縣市7點聲明放入，請行政院重視。

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