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    國民黨：新移民沒有時光機 不要讓陸配媽媽找除籍證明

    國民黨文傳會主委林寬裕（資料照）

    國民黨文傳會主委林寬裕（資料照）

    2025/04/09 16:38

    〔記者施曉光／台北報導〕針對政府要求內政部移民署全面清查2004年前取得身分證的陸配，並限期補齊「除籍證明」，否則就要撤銷定居證與戶籍，國民黨今日質疑，民進黨口口聲聲守護人權，結果卻用政治鬥爭，粗暴踐踏在台生活數10年的陸配及其家庭，該黨強調，「新移民沒有時光機，不要讓陸配媽媽找除籍證明！」

    據國民黨文傳會主委林寬裕指出，具陸配身分的中常委何鷹鷺出席今日中常會發言時，表達最近有一些新住民收到一些令他們產生困惑的公文，被要求須取得不具有中國國籍的聲明，許多國民黨立委也收到類似的選民請願。

    林寬裕表示，大家支持依法行政，但大法官會議也曾經就信賴保護原則做過解釋，能否追溯到30多年前，值得爭議，國民黨會持續了解，並協調黨籍立委提供必要協助。

    國民黨指出，近日許多大量來台近30年的陸配收到移民署通知，成千上萬的家庭瞬間陷入恐慌，許多網友心碎表示，他們的媽媽早已在台灣生活超過一半人生，原籍已查無地址、親人早已離世，有人甚至連在中國大陸的聯絡人都找不到，如何在短短3個月內補齊這些「歷史文件」？

    國民黨表示，更離譜的是，陸委會與移民署互踢皮球，這些陸配當年依法歸化、依法報稅，多數陸配在台灣生活多年，早已融入台灣社會，如今卻被行政追殺，形塑不愛台灣的形象，這是刻意製造社會分裂與族群對立，且違反信賴保護原則。

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