徐巧芯質詢國安局長問「我是不是共匪」 許淑華轟：耍特權、浪費稅金

國民黨立委徐巧芯今日質詢國安局長蔡明彥時，連問「我是不是共諜？」、「有沒有國民黨立委正在被偵查？」。（擷取自國會頻道/YT）

2025/04/09 16:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯今日質詢國安局長蔡明彥時語出驚人，連番追問「我是不是共諜？」、「有沒有國民黨立委正在被偵查？」蔡明彥則稱這是假設性的問題，「假如正在調查的話，怎麼可能在這場合回答正在偵查的個案呢？」，並請徐巧芯不要利用國會質詢時間進行政治攻防跟操作。對此，民進黨台北市議員許淑華則批評徐巧芯質詢內容既涉己又缺乏專業，「就是耍特權、浪費稅金」。

許淑華稍早在臉書發文表示，納稅季快到了，帶大家認識一下，薪水加辦公室費用，每年要花費稅金1000萬的徐巧芯，問政品質有多低落。她指出，剛剛徐巧芯質詢國安局長「我是不是共匪？」要求國安人員「幫她澄清」，讓許淑華不禁痛批「這種質詢就是耍特權、浪費稅金」。

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許淑華指出，台灣正面對國際關稅挑戰。首要任務，就是團結政府與民間的力量，重新塑造符合國家安全的產業鏈、經濟體系。如何輔導產業、對抗中資滲透與洗產地問題，才是兼顧經濟發展與國家安全的著眼點。結果徐巧芯把國安局重要的公務時間，全都圍繞在她自己身上。比起台灣人民的經濟權益，徐巧芯顯然更在乎個人利益。

許淑華續指，徐巧芯甚至大吼「國安局沒有調查她，所以她不是共匪」。怎麼有立委會問這種「涉己」且假設性的問題？不只非常不專業，而且一點利益迴避的觀念都沒有。更何況，若真有國安案件在調查中，又怎麼可能公然討論案情呢？

最後，許淑華強調，過去國民黨立委縱然政治立場不同，但也能好好討論事情、進行協商。如今卻像徐巧芯這樣把國家大事丟著不管，只在乎她自己，「我想也不是曾經投票給她的支持者，願意看到的。罷免徐巧芯，保護我們的稅金用在對的地方。」

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