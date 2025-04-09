美對等關稅風暴 陳冲：建議長期分散市場並拓簽FTA

中廣公司今日舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，邀請前行政院長陳冲等財經專家出席。左起：趙少康、聶建中、陳冲、朱雲鵬。（記者施曉光攝）

2025/04/09 12:12

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國對貿易國家祭出加徵對等關稅，影響全球金融與貿易市場，中廣公司今日舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，邀請前行政院長、財團法人新世代金融基金會董事長陳冲等國內財經專家出席；陳冲建議，台灣在短期作法上要與美國談判，但台灣與美國沒有邦交及自由貿易協定，會比其他國家辛苦，至於長期作法則是應該採取策略，包括分散市場以及開拓簽訂自由貿易協定。

至於此事對於台灣經濟的影響有多大，陳冲指出，並非只有台灣經濟而已，此事連動全球，不能只單獨看台灣，就學理或實務來說，一定會造成物價上漲以及資產價格下跌，包括股市與房市，美國已經明顯可以感受得到。

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陳冲表示，川普此舉目的不是關稅，而是要達到某一種戰略目的，也就是要讓各國與美國談判，並且各個擊破，中國強烈反應，則是採取合縱策略；至於賴政府打算從零關稅開始與美方談判，他認為，「方法倒不是很差」，但是否適合台灣，就像美國總統川普說要「吃藥」，每個國家的體質不同，而且台灣與美國沒有簽訂自由貿易協定。

對於媒體詢問台灣還有多少籌碼？陳冲說，大家都在找答案，但台灣的籌碼相當有限，不過仍可採行一些應變方式，那才是真正重要的，至於籌碼，政府有責任去找。

媒體還問，如果他執政會怎麼做？陳冲則說，媒體故意弄陷阱讓他跳，強調這個問題應該是在還沒有發生時就先想好，現在才想已經動作太慢，政府有很多該檢討的地方，但他建議，在短期作法上台灣要推動談判，但因為與美國沒有邦交關係與自由貿易協定，會比其他國家辛苦一點，至於長期作法則是要採取策略，包括分散市場以及爭取簽訂自由貿易協定。

對於媒體詢問，是否可以透過增加對美採購作為談判籌碼，陳冲說，對美採購只是其中一部分，川普的行政命令重點在於「減少商品貿易逆差」，台灣有很多因應方式，擴大採購只是臨時性的方法，並不長久，而且如果一開始就說要增加採購，人家就會知道台灣已經沒牌了，在談判上並非高明技巧。

至於台灣是否應該分散風險到中國市場，陳冲表示，分散市場是對的，而且是分散到美國以外，包括中國，他在週末時就已經聽說很多企業開始派員帶著「007手提包」出國開拓市場，但問題是要如何分散，以及台灣產品適合賣到什麼市場，他認為業者的反應很快，比官方還快。

朱雲鵬：焦點在全球可否形成非美自貿體系

東吳大學商學院教授朱雲鵬指出，美國全球加徵對等關稅的真正焦點，在於全球可否形成一個非美的自由貿易體系，還是全球化隨著關稅戰爭而分崩離析？他認為，全球化會在非美國地區繼續進行下去，而且美國還是受全球化的影響，除非美國廢除北美自由貿易協定。

他進一步指出，美國以外的進口市場佔全球總進口的份額為84.1%，而且今天的美國早已不是20年甚至40年前的美國，美國佔比只有15.9%，因此未來美國仍會受全球化影響，只是過程中會產生一些震盪。

朱雲鵬認為，中國對美國前10大出口企業中，台商就佔8個，但這些廠商絕對不會完蛋，因為他們早在10年、20年前就已佈局全球，除非美國把最後一條通路「北美自由貿易協定」切斷。

聶建中：台灣「談判管道不足，guts又不硬」

淡江大學財務金融學系教授聶建中則指出，面對美國關稅大棒，國際反應大致分為報復與投降，採取報性關稅的代表為中國與歐盟，採投降性關稅的有越南與台灣，其中越南是籌碼交換，台灣則是全程繳械，「要5毛給1元」。

他批評，台灣採取不報復的零關稅思維，既不切國際現實，也不符合國人所需，台灣不應該全程繳械，加上台灣對美國「談判管道不足，guts又不硬」，恐怕只會越談越糟。

趙少康：台灣難道非要與中國作對？

前中廣公司董事長趙少康表示，過去大家擔心發生第三次世界大戰，如今已經在打了，也就是世界經貿大戰，美國過去推動全球化獲利，但沒想到中國會崛起，因此開始反對全球化，川普掀起這場全球經濟大戰。

趙少康說，美國已經不是過去的美國，台灣光靠美國沒用，對美談判零關稅也有沒用，當全世界開始重組結盟時，台灣不能再依靠美國，而且台灣到底還要不要中國這個市場，還是要繼續靠美國或者南向？他提醒，前總統馬英九時代曾想與中國合作釣魚台問題，日本政府就馬上與台灣簽署漁業協議，印證台灣不該完全倚靠一方，如今世界正在重組，台灣難道非要與中國作對？如果全世界都被美國各個擊破，大家就都完了。

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