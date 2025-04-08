武統中配未被國台辦安置 恩綺復出拍片遭酸「怎麼不綁紅巾直播」

中配「恩綺」回到成都後復出拍片，轉換成「捧中貶台」風格，她逛菜市場時直呼「在台灣可買不了這麼多好東西」，遭中國網友留言大酸「怎麼不綁紅巾直播了」。（圖取自抖音）

2025/04/08 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配亞亞、恩綺、小微因在抖音發表武統言論，遭廢止居留許可，3人均離開台灣。回到成都的恩綺已復出拍片，抖音影片從「鼓吹武統」轉換成「捧中貶台」風格，她逛菜市場時直呼「在台灣可買不了這麼多好東西」；不過，中國網友紛紛留言大酸「怎麼不綁紅巾直播了」、「這麼好的家，趕緊把孩子接回來！」

本名張燕的恩綺拍片稱，回到成都平原的暖窩，告別了鹹濕的海風，擁抱麻辣辛香，新的生活就此解鎖，開啟全新的生活旅程，成都菜市場一整個被震撼住。

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恩綺說，跟台灣比起來，這裡是美食材料的宇宙中心，攤位一個接一個，蔬菜水淋淋，肉類鮮的冒光，重點是價格超實惠。同樣的價錢在台灣可買不了這麼多好東西，每走一步都被饞到不行，這也想買、那也想買，滿腦子都是回家大展廚藝，把這些美味通通變成餐桌上佳餚，「今晚廚房就歸我統治啦」。

此外，另一個中配陳彩虹近日在臉書發文指稱，「回來的三位姐妹，國台辦都有給予很好的安置！吃好喝好睡好玩玩！不必再為三餐發愁而拋頭露面拍視頻賺錢了」。

陳彩虹更說，那些心術不正的人，不要再說什麼她是間諜特務，不然怎麼知道這些了，這邊台辦有公告的新聞因為對你方不利，所以選擇看不見。

事後，陳彩虹發文自爆，稱自己「自作多情」，亞亞在收到粉絲截圖通知後，曾直接打來反駁說，「目前他們3個並未被國台辦安置」。被驅逐出境的小微也打給陳女痛罵，「這段話捏造就是不對」、「麻煩妳不會說話就閉嘴」、「跳樑小丑」，於是陳女遂刪除相關貼文，但已被網友截圖。

關於3名中配有無被國台辦安置？陸委會主委邱垂正稍早在立法院受訪表示，「我們過去在行政調查的過程當中，有瞭解是不是有中共背後在操控他們，不過不管怎麼樣，總是我們完成了處分，他們也回到中國大陸，我想經過反省，希望他們能夠安居樂業」。

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