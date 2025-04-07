大甲媽遶境抵新港 嘉義公民團體結合咖啡店設罷免連署站

大甲媽遶境隊伍抵達嘉義縣新港鄉，翻轉嘉義工作隊結合咖啡店業者設置立委二階罷免連署站，志工在路旁宣傳。（記者王善嬿攝）

2025/04/07 17:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大甲媽祖9天8夜遶境進香，今天下午抵達嘉義縣新港鄉，公民團體「翻轉嘉義工作隊」結合新港「順風咖啡」業者，設置連署站還免費供應茶點，希望促進不適任藍委二階罷免連署進度。

連署活動發起人「小鴨」表示，嘉義縣市雖然沒有國民黨不適任立委，但大罷免潮在全國各地如火如荼進行，中南部民眾很焦慮，因此趁大甲媽到新港遶境進香，大批香客到嘉義縣機會，召集來自雲嘉南各地志工推動罷免連署。

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「小鴨」說，不適任立委若沒被罷免，台灣國防、民生、教育、文化通通會受到很大影響；不適任立委「親共」、「賣台」，公民再不站出來，以後沒有機會站出來了，尤其看到烏克蘭、香港、新疆等前車之鑑，台灣如面對不斷進逼的中國要卑躬屈膝，不可能換得和平，唯有罷免不適任立委，才能讓立法院正常運作、法案正常運作。

順風咖啡執行總監張欽智說，日前新北市議員黃淑君到嘉義演講，建議可趁著大甲媽祖遶境設連署站，服務民眾不用回到戶籍地，也能參加連署。

張欽智說，不適任立委濫砍預算，對國家運作不是好事，咖啡店從籌備期到開店至今，連續4年都會在大甲媽遶境時免費供應咖啡、茶點，今年結合供餐點設置連署站，希望喚起民眾重視此議題。

張欽智說，過去在苗栗參加公民運動，曾發生咖啡店遭人拿石頭砸玻璃情形，此次設連署站難免擔心，感謝嘉義縣警察局還加派警力支援關心。

4月7日、8日中午12點至晚間6至8點，「順風咖啡」連署站提供連署書讓民眾索取連署，後續將交由議員黃淑君服務處轉送各罷免團體。

順風咖啡執行總監張欽智結合公民團體設連署站，推動不適任立委罷免連署。（記者王善嬿攝）

大甲媽遶境隊伍今抵達嘉義新港，咖啡店結合公民團體設罷免藍委二階連署站。（記者王善嬿攝）

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