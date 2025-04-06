桃竹竹苗恐是關稅重災區 張善政喊話中央：等不了「謀定而後動」

美國政府提高關稅恐衝擊桃園產業外銷發展，市長張善政表示，將陸續啟動產業座談與訪視，並喊話中央「業界與勞工等不了謀定而後動」。（資料照）

2025/04/06 20:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市為工業、科技大城，美國政府提高關稅恐衝擊桃園產業外銷發展，桃市府專案小組已於連假期間密集討論研商，明（7日）起將陸續啟動產業座談與訪視。市長張善政表示，為把握時間，不拘任何形式，若有需要他將親自拜訪。此外，除了基北北桃平台已對接，他已分別聯繫竹竹苗首長，聯手維護桃竹苗科技廊帶的發展，將儘速與業者會商提出對策，本週他也將出席行政院院會反映業者需求，並了解相關因應方案。

張善政表示，關稅提高可能衍生的問題，包括訂單流失、銷售減少，甚至最嚴重將衍生無薪假甚至是失業，桃竹竹苗各科技廠皆是牽一髮動全身，必須協同作戰；在桃竹竹苗地區的傳統產業也同樣重要，傳產在大國角力下最容易被被犧牲，等不了「謀定而後動」，無論中央與地方，都必須儘快協助業者因應變局。

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張善政表示，國家的整體戰略是一回事，每個地區的產業特性需要協助的產業，可能會有很大的不同，以桃園為例，是全國製造業重要重鎮，受影響的產業包括電子、電腦產業及汽車零組件，佔工業產值4成；桃園更是AI產業鏈重鎮，包括PCB、伺服器、記憶體等項目，影響的程度都相當巨大，其他如農產品、機械或金屬工業、化工業等，都將在這一波關稅挑戰中受害。

桃市府經濟發展局表示，桃園「關稅衝擊聯合因應小組」由經發局主責，並將勞動局、工策會、智發會、農業局、財政局與法務局、新聞處等單位納入，明（7日）起將分批分組訪視廠商，針對廠商最疑慮的部分儘可能協助，同時從第一線收集回饋廠商需要中央與地方政府支持的項目和作為，週四（10日）將召開企業座談，預計邀請重點產業的公協會或廠商代表參加，如工業會、電電公會、汽車公會、電路板協會、自貿港等，儘速彙整業界的意見與建議。

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