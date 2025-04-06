罷免中二立委顏寬恒罷團快閃沙鹿公園 民眾痛罵藍委不及格

中二選區罷團志工快閃沙鹿公園，許多民眾騎機車前往連署罷免國民黨立委顏寬恒。（記者歐素美攝）

2025/04/06 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕罷免台中市第二選區國民黨立委顏寬恒的公民團體今天上午快閃沙鹿公園，提供民眾連署罷免，雖然海線風大、天氣陰冷，但參與連署民眾仍絡繹不絕！有罷免民眾痛罵，國民黨立委在立法院表現荒腔走板，完全不像立委，有如三歲小孩，表現不合格，浪費人民的納稅錢，所以一定要罷免；罷團沙鹿組長「小可」說，很多民眾不知中二罷免活動，將快閃沙鹿區21里，讓民眾至少都知道罷免的訊息，力拼4萬份連署的安全門檻。

罷免台中市第二選區國民黨立委顏寬恒的公民團體，今天上午9點至中午12點快閃沙鹿公園提供民眾罷免連署，很多民眾騎著機車到場連署。一位婦人表示，國民黨立委太年輕，像徐巧芯之流，在立法院的表現像3歲小孩，沒有為國家或民眾爭取權益，反而都在問一些五四三，表現完全不合格，浪費人民的納稅錢，所以一定要罷免。

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罷團沙鹿組長「小可」說，之前很多沙鹿區民都不知道罷免的訊息，原本擔心這幾天因大甲媽遶境，罷免民眾會減少，但愈來愈多鄉親知道中二選區要罷免立委顏寬恒的訊息，罷團將快閃沙鹿區21里，至少讓各里民眾都知道罷免活動。

小可說，罷團志工經常遭遇不理性民眾嗆聲，甚至罵三字經已是日常，常有民眾故意比倒讚，或嗆聲說要罷免賴清德總統，甚有人會罵志工「吃飽太閒」；為避免爭端，志工都以「微笑、點頭、說再見」三招化解。但最近遇到民眾罵志工太閒，她則會微笑回擊「志工都很忙，還沒吃飯」。強調志工心理素質要很強，才能面對這樣的不理性攻擊。

到場連署罷免的婦人表示，國民黨立委表現荒腔走板，完全不合格，浪費人民納稅錢，一定要罷免。（記者歐素美攝）

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