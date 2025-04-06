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    海基會預算遭藍白大砍 羅文嘉：台商子女夏令營今年停辦

    海基會副董事長兼祕書長羅文嘉表示，預算被不分青紅皂紅刪除，海基會只能開源節流，已經舉辦19年的台商子女夏令營、冬令營活動，今年只能暫時停辦。（資料照）

    海基會副董事長兼祕書長羅文嘉表示，預算被不分青紅皂紅刪除，海基會只能開源節流，已經舉辦19年的台商子女夏令營、冬令營活動，今年只能暫時停辦。（資料照）

    2025/04/06 08:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委大砍中央政府總預算案，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉接受本報專訪表示，預算被不分青紅皂紅刪除，海基會只能開源節流，已經舉辦19年的台商子女夏令營、冬令營活動，今年只能暫時停辦。

    羅文嘉指出，這次中央政府總預算不是只有海陸兩會預算遭到刪減，我們看到外交部、文化部、國防部及經濟部要播補台電的預算，幾乎台灣重要部會的預算都受到很大影響。

    羅文嘉談及，國人都希望政府擴大政府預算、公共投資，因為政府預算投資越多，對人民各種權益、福利，包括已經進行或準備進行的，就能展開更多的政策實施，很多國家是受限於舉債上限或政府沒錢，沒辦法做這些事，沒辦法編列預算執行政策，但是台灣不是這個問題。

    羅文嘉強調，政府財政狀況相當好，行政部門根據人民需要，開始逐步擴充和推進各種政策，錢也都編了，結果沒想到了立法院這些預算被刪了，且被刪的毫無道理，甚至有好幾個部會預算，被刪減數字比編列數字還多。

    羅文嘉說，這次預算的刪減，確實超出理性討論、合理監督，幾乎不分青紅皂白就刪了。國防部、外交部、陸委會都是第一線保衛台灣民主，避免中國對台威脅及滲透，刪這些預算將影響國家安全。

    「海陸兩會都受影響，海基會只能開源節流！」羅文嘉坦言，必須用更少的錢，做更精準的事，相關業務一定得調整，預算原本有3億元，現在只剩2億元，少了1億元，仍希望重心核心，攸關人民權益的不要受到影響，期盼這一年只是過渡，明年能恢復正常。

    羅文嘉也說，海基會有各種兩岸文書驗證，該業務不可能停止，例如學歷等各種證書，若停止人民生活將受影響。但預算減少人力就會變少，當人力縮減有些業務就得刪掉不做，再把人力抽來做文書驗證，所以會有調整。

    羅文嘉舉例，今年有一個業務台商子女夏令營、冬令營活動，這個活動已經舉辦19年，每年口碑都很好，讓在中國的台商子女可利用寒暑假認識台灣的價值、歷史文化，現在沒有預算，今年只好暫停。

    他強調，海基會有一個國人緊急急難協助電話，原本是24小時，因為預算被刪縮短為12小時，這是不得不這麼做，必須在業務上有所調整。

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