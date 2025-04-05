清明連假搶潤餅也搶連署 彰化罷團快閃站「業績」翻3倍

彰化罷免團體趁著清明連假遊子返鄉時機，在縣內展開大規模快閃連署行動，從早到晚未停歇，衝出3倍成效。（彰化罷免團體提供）

2025/04/05 17:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕清明連假期間，彰化罷免團體體趁著遊子返鄉，展開大規模快閃連署行動，在各大車站、市場、公園及街口設立連署點，甚至鎖定排隊購買潤餅皮的熱點現場宣傳，效果奇佳，2小時就多出50份連署。罷團指出，連假期間每天至少衝出600份連署，幾乎比平日多3倍，有望衝破第二階段連署門檻。

彰化縣罷免團體推動罷免國民黨立委謝衣鳯，第二階段目標募集至少2萬7千份連署書，確保跨過門檻，在溪湖、北斗、二林、溪州等鄉鎮設立固定連署點，同時串聯「彰化小佛公民陣線」、「罷免缺衣不可」等公民組織協助宣傳，利用清明連假返鄉人潮多，分別到溪湖糖廠、員林車站、北斗菜市場等地共設置10處快閃據點，成效顯著。

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彰化罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，這波行動因應二階段連署期間，擔憂偏遠鄉鎮連署進度緩慢，積極布點強攻陸戰，幾乎每天都到10個熱點快閃設攤連署，有志工發現，北斗知名潤餅排隊人潮眾多，於是把握機會，早上7點就到排隊現場宣傳，快閃2小時也獲得近50張連署。

陳世雄說，初步統計，目前二階連署完成約6000多份，平常每天連署約100到200份，清明連假期間每天可收到600到700份連署，成效翻了3倍，成功為罷免行動注入動能。

「挺民主不要害怕」，陳世雄說，目前離二階連署目標還有一段距離，他希望達到3萬5千份連署，希望大家都能走出來，我們不需要動刀動槍，只要拿起一支筆，簽下罷免同意書，就能阻止國會亂象，守護台灣的民主。

彰化罷免團體把握清明連假返鄉人潮多，分別至員林車站、北斗菜市場等地共設置10處快閃據點，成效比平時多3倍。（彰化罷免團體提供）

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