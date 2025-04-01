幫中國洗地？張善政譴責軍演 周軒揭用詞貓膩：台灣也有責任

桃園市長張善政發文譴責中國軍演。（資料照）

2025/04/01 17:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍東部戰區今天（4/1）無預警宣布對台軍演，消息曝光後桃園市長張善政隨即在臉書發文譴責。不過政治工作者周軒注意到，明明今天是中國先滋生事端，張善政貼文中卻故意用「無論是哪一方挑起對抗，都只有壞處沒有好處」，不直接指責中方，甚至變成台灣也有責任，批評根本是在幫中國洗地。

張善政今天上午在臉書發文，「譴責中共軍演，惡意相向是兩岸關係最糟的互動。中共稍早無預警在台灣周遭展開軍事演習，對於目前兩岸緊張的情勢是雪上加霜，完全沒有必要。兩岸和平發展是台灣人民的期待，無論是哪一方，任何挑起對抗的意圖與動作，都只有壞處沒有好處。和平才能讓雙方正向交流與對話，呼籲陸方克制，勿繼續傷害台灣人民的情感。」

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對此，周軒下午PO文揪「貓膩」，「跟各位介紹什麼是包牌大師。張善政大概是今天很早出來對中國軍演反應的國民黨政治人物。但是你以為國民黨真的敢譴責中國？當然不是，所以張善政故意把文字寫成『無論是哪一方挑起對抗』。這樣子就是台灣也有責任了。是不是很厲害呢？平常這麼安靜的張善政，現在這麼快跑出來，其實就是受到壓力，趕快出來幫中國洗地啦！」

網友紛紛表示，「他的意思應該就是台灣先挑釁，中國才會軍演，所以才說『惡意相向』」、「無論是哪一方挑起？」、「台灣是有每天派軍機像蒼蠅一樣去繞行中國嗎？還是派軍艦包圍海南島？還是去剪斷中國海底電纜？還是派偽裝民用漁船去強搶中國漁民的漁獲？」、「從來都是中國單方不停挑釁，沒有什麼『無論哪一方』」、「搞得好像台灣也有責任似的，拜託，是中國在那邊亂事情，台灣根本沒有意願惹他好嗎？」

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