大安強強滾罷羅智強 「四能報」創刊號揭「訟棍」

「四能報」創刊號羅列了羅智強到處興訟的案例，多達20餘例。（記者何玉華攝）

2025/04/01 16:36

〔記者何玉華／台北報導〕《大安強強滾-罷免羅智強》團隊邀來聯電創辦人曹興誠擔任榮譽發行人的「四能報」，今（1）天創刊，發言人卡謬表示，首期發行9萬份，將以志工派報的方式「塞信箱」、捷運站派發，希望讓不上網的選民，也能透過這份報紙了解被片段扭曲的事實真相；不少支持罷免的民眾得知，等在大樓門口要拿到熱騰騰出爐的創刊號，還有住在成功國宅的民眾說，提都不想提羅智強，一定要罷免他。

曹興誠出席創刊號活動表示，很榮幸擔任發行人，這份刊物是代表罷免羅智強的的決心，強調大罷免進行到現在已經有不錯的成效，反共保台是大家對台灣要生存下去的共識，台灣正走在正確的道路上。他說，1950年是一個分水嶺，1950年之前，是低生產力、弱肉強食的農業社會，之後則是高生產的智能社會；中國現在還受到中國農業社會呆腐思想的侵害，想要阻止台灣往真善美的社會提升，大罷免就是要抗拒中國把台灣拉回黑暗的深淵。

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《大安強強滾》領銜人小諭說，大安區有很多作家、文史工作者，要出版刊物或文章很不容易，罷團也可以指出一張A4的文宣就好，但經過討論，最後決定以符合大安區風格屬性，出版報紙，訴求這不是一場政黨的對決，而是保家衛國的舉動。創刊號中也羅列了羅智強到處興訟的案例，多達20餘例。

擔任總主筆的馮光遠說，羅智強在國會惹很多事，會在報紙慢慢列出來，希望未來不只大安區有，其他罷團也可以出自己的報紙，或提供相關資料一起散發出去，希望這報紙能出現在罷免區的每一個家庭裡面，也號召大安區有空的志工來幫忙「塞信箱」。

總編輯古碧玲說，一開始看到羅智強製作他在國會表現第一名的A4宣傳單，塞到家家戶戶的信箱，當時想要如何讓這些不上網路的長輩知道罷免的訊息，便想到傳統的紙媒；她出身深藍家庭，看到國民黨用民主之名不斷破壞台灣的民主，希望讓很多沒有接觸到訊息的長輩可以了解到現在的情況有多危急。

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