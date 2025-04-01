目標突破賴清德本命區 顏耀星接任民眾黨台南黨部主委

前國大代表顏耀星（圖）今日接任民眾黨台南黨部主委。（民眾黨台南黨部提供）

2025/04/01 14:20

〔記者王姝琇／台南報導〕前國大代表顏耀星今日接任民眾黨台南黨部主委。顏耀星表示，接任主委展望2026年地方大選，民眾黨台南目標3席市議員、成立黨團、突破總統賴清德的本命區。

顏耀星，台南一中、東吳大學畢業，留學日本和歌山大學，獲經營學碩士，曾任第2、3屆國民大會代表、台南縣政府工商發展投資策進會總幹事，2020年代表民眾黨參選區域立委失利後，近幾年轉居幕後，此次經黨中央高層強力請託，經慎重思考後接下台南市黨部主委的重擔。

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顏耀星說，民眾黨必須持續擴展地方經營，自己經歷數次的選舉，也輔選過無數人，除了擔任2屆的國會議員外，也有8年公職的歷練，有著相當程度的政治洗禮，自己對接下來的台南市議員與里長的提名工作與更重要的輔選都會付出百分百的努力，對於選戰勝敗責無旁貸。

顏耀星特別感謝前代理主委林乃立與幹部們，在資源有限的情況下仍將台南黨部帶領的有聲有色，未來黨部幹部將重新改組，現任副主委江品璁擔任黨部執行長，今後黨部目標就是全力支持黨提名的候選人當選，全力備戰2026大選，目標突破總統賴清德的本命區。

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