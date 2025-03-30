沈伯洋：大罷免沒過，台灣就毀了！

立委沈伯洋說，大罷免沒過，台灣就毀了！（記者顏宏駿攝）

2025/03/30 16:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化第三選區罷免立法委員謝衣鳯公民團體，今天下午在溪湖鎮奉天宮舉辦「反共保台大團結」聯合大會，吸引爆滿的人潮。立委沈伯洋說「大罷免沒過，台灣就毀了！」因為國民黨已經紅統化，越來越多人跟傅崐萁站在一起，「我們現在面對的根本不是國民黨，因為國民黨已經變成共產黨的代理人」，罷免是制止紅統勢力唯一手段，一旦大罷免失敗，台灣將萬劫不復。

沈伯洋說，傅崐萁原本是國民黨的「邊緣人」，以前連號稱「改革派」的徐巧芯都罵傅是「黨內病毒」，但才短短幾年，傅可以爬到權力核心，爭取國民黨立院總召，爭取立法院院長，黨內越來越多人願意跟傅崐萁站在一起，願意跟中國共產黨站在一起。

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沈伯洋表示，國民黨主導的立法院，第一步先擴張國會權力，結果被憲法法庭的大法官擋下，但國民黨又把憲法法庭廢掉，唯一能制止國會濫權的手段就是罷免，他們又把罷免門檻提高，又把政府的預算砍掉，到最後讓政府無法運作。

沈伯洋指出，國民黨凍結潛艦預算，又提離島建設條例，主張「引進中國廠商參與產業發展，均不用接受審查」，讓中國的船隻進來，也不用接受審查，又提中配來台六改四年，這都是國民黨在立法院的提案，現在因為大罷免，讓他們不敢動作，一旦罷免失敗，他們一定強推，到時台灣將萬劫不復。

沈伯洋強調，每個國家的政黨，價值觀就算南轅北轍，只要一提到「保衛國家」，每個政黨一定都站到同一陣線，但國民黨目前所做的就是把國家拱手讓給中國。

這場「反共保台大團結」大會是彰化罷團首場宣講，現場準備500張椅子被坐滿，除了立委沈伯洋到場外，還有名嘴黃清龍、彰化市長林世賢、知名主播廖筱君等貴賓將上台宣講。

彰化罷團在溪湖鎮奉天宮舉辦「反共保台大團結」聯合大會，吸引爆滿的人潮。（記者顏宏駿攝）

彰化罷團在溪湖鎮奉天宮舉辦「反共保台大團結」聯合大會，民眾參加連署行動。（記者顏宏駿攝）

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