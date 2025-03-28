示警DeepSeek風險 日本前經產大臣甘利明：盼與台打造無風險AI世界

日本前經產大臣甘利明。（記者塗建榮攝）（記者方瑋立攝）

2025/03/28 13:25

〔記者方瑋立／台北報導〕日本前經濟產業大臣、半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明今（28）日出席「台日科技未來論壇」演說時示警，中國DeepSeek AI（簡稱DS）雖看似便宜且可擁有生成內容的所有權，但使用者輸入的資料100%皆流向中國，而其野心是成為世界的「基礎設施」，屆時可以掌握所有國家和企業的智慧、決定權以及決策權。他強調，盼與台灣一起來合作，創造出無風險的AI世界。

甘利明、日本KDDI創辦人千本倖生、台灣日本研究學院理事長李世暉、日本前自衛隊陸軍司令岩田清文等人，今天出席由印太戰略智庫主辦、聯邦銀行等企業團體協辦的「台日科技未來論壇」。

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甘利明以「台日半導體合作的機遇與挑戰」為題演說表示，社會正歷經全面的數位轉型（DX），而當所有東西都用資料（data）驅動時，整個社會的運作都必須仰賴半導體，這個世界也會到處充滿半導體，而現在所面對的現實是，只有台積電可以做到高端半導體的生產線，INTEL、三星都追不上，台積電的確是榮耀台灣、保護台灣的一家公司，但其設計仍仰賴NVIDIA等獲利佔營業額80%的公司，且設計開發公司會越來越多，但晶圓代工廠卻只有台積電一家，也朝高度客製化、重視後製程封裝的方項發展。

甘利明指出，因此，日本之所以成立Rapidus的原因，正是希望支撐數位轉型社會的運轉，若能與台積電共同成為穩定的供應來源，就可以大幅減少過程中的風險，組成半導體團隊，更可支援、維持自由民主的社會，成為此社會的基礎。

甘利明也提到，世界上最擅長做晶片設計開發的是美國，生產晶片所需設備80%來自於美國、日本跟荷蘭的公司，使用材料55%則來自日本，而至於高端晶片94%是由台灣公司製造。

他強調，高端AI半導體是由數百家公司共同完成，也必須歷經好幾千個製程才能做出來，光憑單一國家的力量，在生產上面是天方夜譚。而必須要由全世界一流的頂尖公司共同合作，才有辦法完成整個半導體供應鏈，才有辦法做製造出最好的產品，但要如何讓美國總統川普瞭解，是半導體業界最大的疑問。

甘利明也示警，生成式AI競爭激烈，但中國DS利用費用便宜、可獲得生成結果所有權等特色，開始真正盈利。但中國的野心是讓DS成為全世界都使用的「基礎設施」，讓全世界都使用並輸入自己的資料，等於讓這些資料100%屬於中國。

甘利明警告，當大家都在使用DS時，不管是公司或研究人員，等於將智慧財產丟進其資料庫，甚至可能會因此被預測出未來研發的計畫，當DS成為全世界基礎設施的一部分，屆時所有國家的決策跟決定權全部都會被中國給控制。

甘利明期盼，可以與台灣一起合作，創造出一個沒有風險的AI的世界。

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