中國網紅游到金門被判刑 返國後還拍片嗆聲「插旗台灣」

中國網紅游到金門被判刑。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

2025/03/28 09:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國對台各種襲擾不斷，更有不少網紅蹭熱度，一名楊姓中國網紅2023年間，以游泳方式進入金門縣烈嶼鄉，被海巡等單位查獲，並被判刑3個月，後續經收容等手續14個月返回中國後，近日還大拍影片嗆「把五星旗插到台灣領土上，宣示主權，發表統一宣言」。

影片中，楊姓中國網紅稱，自己當時不滿美國前眾議院長裴洛西訪台，認為台灣是內部問題，不關美國的事，以及中國無人機飛金門等事件，因此要把五星旗插到台灣領土上，宣示主權，發表統一宣言，認為游泳最困難、最有意義，但他認為不要再這樣過去了，沒有意義。

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持續關注此事的軍事粉專「Taiwan adiz」指出，這樣囂張的偷渡試圖插旗行為，經過法院判決，網紅還回中國大肆宣揚，在台被關押消息卻疑遭到封鎖，質疑有特定高階民代在背後支持，呼籲國人關注類似狀況。

根據判決內容，楊海云為大陸地區人民，明知大陸地區人民入境台灣地區，應向我國主管機關申請許可，未經許可不得擅自入境，竟基於未經許可進入台灣地區之犯意，於2023年5月4日上午11時許，自大陸地區福建省廈門市觀音山岸際，以游泳方式出發，於同日下午1時38分許，抵達金門縣烈嶼鄉紅山岸際，旋為警查獲。

楊海云坦承於上開時地游泳至金門岸際之事實，惟矢口否認有何違反入出國及移民法犯行，辯稱：「金門是中國的領土，自己的地方，我們是一個中國，我不認為是犯罪，我是在中國境內」云云。

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