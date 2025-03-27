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    節目廣告中稱徐巧芯走火入魔 秦慧珠：會更謹言慎行

    國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照）

    國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照）

    2025/03/27 16:12

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免形式愈來愈熱，國民黨籍立委徐巧芯也被認為是危險名單，同黨台北市議員秦慧珠昨（26日）上節目廣告時間談到徐巧芯「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了」，引發議論。秦慧珠今受訪表示，不知道廣告閒聊會播出，以後會更謹言慎行，她也強調自己要說的是，罷免是與自己的比賽，要比昨天的自己更好，留下支持者。

    秦慧珠昨參加三立《前進新台灣》節目錄影，稱徐巧芯被罷免掉後，國民黨派前立委費鴻泰出來選照樣選贏；她並說，過去徐巧芯擔任議員沒這麼多奇怪的事情，如比中指、穿睡衣等，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了」。

    秦慧珠今受訪表示，昨日在電視節目廣告時間，各個來賓七嘴八舌閒聊，旁邊一位律師聊到徐巧芯的事情，她才有這些評論，也不知道為什麼就她的聲音被特別放大，還上字幕，這件事情也讓她學到，以後就算是廣告時間也要謹言慎行。

    秦慧珠強調，罷免跟選舉不同，選舉要跟其他候選人比，多一票就是贏；罷免因票數門檻較低，是要與過去的自己比較，要比過去的自己好，放大優點，把民眾質疑的問政、服務等加強，留下這些支持過你的民眾。

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