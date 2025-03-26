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    國台辦轟民進黨讓中配妻離子散 陸委會：行為觸法「不為社會容許」

    中配劉振亞鼓吹武統被廢止依親居留許可，已於25日離境。（擷取自中國台灣網）

    中配劉振亞鼓吹武統被廢止依親居留許可，已於25日離境。（擷取自中國台灣網）

    2025/03/26 19:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞」、「小微」、「恩綺」被廢止居留許可，限期離開台灣。中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，「民進黨當局」欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散。陸委會反批，極少數中配為個人私利，以支持武統台灣的言論，一再危害國家安全與社會安定，行為已然觸法，不為社會容許。

    陳斌華指稱，兩岸婚姻團體是「兩岸一家親」的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人，民進黨當局一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，違背人倫傷天害理。

    陸委會強調，極少數中配為個人私利賺取網路流量，以支持武統台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣的言論，一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許。

    陸委會指出，支持主管機關依法做出的裁處，且相關裁處亦獲得台北高等行政法院的支持，這是在我國權力分立制衡下，無分行政權、司法權皆肯定的展現。

    陸委會強調，台灣的自由民主得來不易，我們希望所有來自四面八方的新住民與我們一起攜手珍愛這塊土地。再次強調絕大多數的中配都是熱愛台灣，也願意成為台灣的一分子，希望國人不要因為近來少數極端事件，標籤化特定群體。

    陸委會也呼籲，全體國人能繼續展開包容及溫暖的雙手，歡迎中配融入台灣社會，不應該讓絕大多數愛台的中配跟著少數人受過。

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