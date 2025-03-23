卓榮泰台南宣講 對統戰滲透宣示「3個一定」

行政院長卓榮泰到台南宣講，鄉親熱情相挺。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/23 19:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「人民是頭家」政策宣講今天在台南舉行，由於是總統賴清德的本命區，各界關注，逾4000名支持者湧至；行政院長卓榮泰控訴藍白陣營亂砍預算，刻意阻礙建設發展，大家一定要站出來罷免，守護國家安全。

卓榮泰也強調，統戰滲透正侵犯台灣，利用言論自由，傷害國家安全，他宣示「3個一定」，給人民信心。主張武力、暴力，一定請他離開；對國家不忠誠，違反憲法、法律，一定依法嚴格處置；現役軍人若是涉及叛亂、利敵、洩密、抗命、廢馳職務等軍事犯罪，一定軍法審判。

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今天的宣講於永康區大灣武龍宮舉行，現場大爆滿，除了在地6名立委之外，市長黃偉哲、教育部次長張廖萬堅、文化部長李遠、民進黨秘書長林右昌等人都上台演說。

林右昌號召黨員加入連署，並當公民團體的志工，協助推動大罷免，讓國家安全、台灣向前。

卓榮泰控訴藍白合謀，毀憲亂政，阻礙國家發展，針對特定部會，報復性大砍預算，由於經費遭到刪減，有志難伸，甚至在立法院被糟蹋，他為專業的部會首長叫屈。

看到台南人的熱情，卓榮泰向主計長陳淑姿強調，娘家的鄉親都會相挺，妳不孤單；也不捨李遠於行政院會哽咽說明，因為預算被刪減，在台灣主體性文化即將成功的關鍵時刻，卻慘遭毒手。

卓榮泰細數民進黨執政9年來推動的建設成果，總統賴清德上任後，對於教育、文化、國防、科技的預算，都全力支持，卻遭到藍白胡亂刪減，影響台灣的進步。

卓榮泰抨擊藍營，已經悖離之前的反共立場，現在是親共、媚共、舔共，傷害台灣人民，籲請鄉親支持大罷免，保障國家安全。

行政院長卓榮泰到台南宣講，鄉親熱情相挺。（記者吳俊鋒攝）

行政院長卓榮泰到台南宣講，鄉親熱情相挺。（記者吳俊鋒攝）

行政院長卓榮泰到台南宣講，鄉親熱情相挺。（記者吳俊鋒攝）

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