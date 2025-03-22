賴清德台東參拜！疑「被自殺」士兵蔡學良之母陳情與警衝突

蔡母尤瑞敏（中）大喊求總統慈悲，維安、警方一擁而上。（記者劉人瑋攝）

2025/03/22 20:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕空軍防空砲兵中士蔡學良，疑似「被自殺」案件，在蔡母尤瑞敏奔走下見到契機，監察院要求台東地檢署深入調查並限期給答案。但尤瑞敏不放棄任何機會，今下午總統賴清德前往台東天后宮時，尤瑞敏大聲喊冤，又見賴即將離去而步步上前，卻與警方衝突。她說，聽聞總統為軍方加薪時就已難忍，士兵亡於軍營而非戰場，該保障士兵安危。

雙方衝突倒地後，尤瑞敏宣稱是警方將自己推倒。台東分局傍晚發澄清稿表示: 台東縣警察局台東分局本日於台東天后宮執行總統蒞臨安全維護警衛勤務。14時11分總統即將搭乘座車離開會場前，現場1名女子情緒激動欲闖進管制區，本分局員警見狀為保護其安全隨即圈圍予以制止時，該名女子因情緒激動不慎摔倒，執勤員警隨即攙扶並無壓制行為。

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但尤瑞敏表示，自己離總統那麼遠，又赤手空拳未帶任何物品，哪有什麼危險？雙方各說各話。

將蔡母往外拉後，蔡母掙脫回跑，但此時總統已離開。（記者劉人瑋攝）

周圍人員擒抱。（記者劉人瑋攝）

蔡母尤瑞敏倒地後，女警扶起。（記者劉人瑋攝）

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