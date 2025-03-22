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    轟國民黨只會扯政府後腿 呱吉挺罷免賴士葆：不能再讓藍白過半

    網紅呱吉22日在台北市古亭南昌公園宣講。（記者林承鴻攝）

    網紅呱吉22日在台北市古亭南昌公園宣講。（記者林承鴻攝）

    2025/03/22 22:26

    〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」今（22）日在台北市古亭南昌公園舉行二階連署，邀請人權工作者李明哲、網紅呱吉、閩南狼宣講。呱吉說，國民黨現在任務只有一個，能扯政府後腿就好；他說，不能再讓藍白過半，再這樣下去國家會完蛋。

    網紅呱吉說，賴士葆在文山區的選情穩定，導致不認真問政，2020年的選舉公報更只寫了75個字，內容簡短且品質低劣。本屆立院國民黨團選擇傅崐萁而非賴士葆擔任總召，代表國民黨放棄過去強調專業治理的形象，轉向以扯後腿、影響政府為目標。要推翻賴士葆不只是因為他一個人，也是因為不能夠再讓藍白過半，再這樣下去國家會完蛋。

    呱吉也批評賴士葆過去阻擋同婚法案的行為，2006年時任立委蕭美琴首次提出同婚法案時，賴士葆領銜聯合23位國民黨立委在一讀就要求將提案退回，也未給出任何理由，直接拒絕討論，這種做法不符合民主討論的精神。

    呱吉引用電影台詞，蘇乞兒曾經對皇帝說，「丐幫有多少弟子，不是由丐幫決定的，是由你決定的」，而今天有多少人站出來支持罷免，也是由國民黨的立委所決定的。這是最後一次罷免連署不用附上身分證，未來難度會增高，因此一定要成功罷免，只能一直往前衝。

    民眾排隊和網紅呱吉合照。（記者林承鴻攝）

    民眾排隊和網紅呱吉合照。（記者林承鴻攝）

    網紅呱吉22日在台北市古亭南昌公園宣講。（記者林承鴻攝）

    網紅呱吉22日在台北市古亭南昌公園宣講。（記者林承鴻攝）

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