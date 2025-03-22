民團罷免藍委涂權吉「歡樂」出招揪連署 志工跳舞、穿恐龍裝舉旗幟

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊新農站志工自編舞蹈，在連署站外跳舞（左圖），吸引民眾注意；埔心四維站志工則是穿恐龍裝舉旗幟。 （「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

2025/03/22 22:56

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委行動，志工假日加緊小蜜蜂式機動收件，罷免第二選區立委涂權吉團隊志工還在連署站外大跳自編舞步，還有志工穿恐龍裝高舉旗幟，以歡樂氣氛感染民眾加入二階連署。

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick說，團隊今天各地連署狀況都不錯，特別是楊梅區新農站志工們自編舞蹈，在連署站外跳舞，還有埔心四維站志工穿恐龍裝舉旗幟，吸引民眾注意，讓大家知道罷免活動其實也能非常歡樂，提高連署宣傳效果。

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罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊今天在中壢家樂福旁小蜜蜂收件，離開前，仍民眾跑來填寫連署書，中壢區70歲陳小姐不滿國民黨立委在國會毀憲亂政，62歲羅先生則早早填好，路過看到志工連署，都會拿幾份空白連署書給左鄰右舍想填寫的朋友，他說，「就是對國民黨沒信心」，盡公民力量，自己國家自己救。

罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊今天上午在龍潭區農會旁擺攤連署，友善店家「DO Tea 作茶人家」老闆曾子和也協助團隊志工，引導民眾連署動線，曾子和說，農會旁的連署情況還是維持不錯，可能是農業相關預算也被刪不少，因此一直有民眾來攤位填寫連署書。

罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊今天在中壢家樂福旁，進行小蜜蜂收件連署，結束時，仍有幾位民眾跑來填寫連署書。（記者黃政嘉攝）

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