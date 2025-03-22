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    謝長廷新書發表會高雄場高朋滿座 揭台日友好「善的循環」祕辛

    謝長廷展現幽默口吻，娓娓道來駐日8年許多小故事。（記者王榮祥攝）

    謝長廷展現幽默口吻，娓娓道來駐日8年許多小故事。（記者王榮祥攝）

    2025/03/22 17:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府資政謝長廷《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會今天（22日）舉辦高雄場，高朋滿座。高雄市長陳其邁也到場致意，他認為，高雄發展是從謝長廷擔任市長開始，台日關係的熱絡更凸顯謝長廷是成功的外交家。

    謝長廷下午在高雄舉辦新書發表，由高雄市議長康裕成主持，海委會主委管碧玲、前內政部長余政憲、前高雄市代理市長葉菊蘭、民眾黨中央委員林富男、多位高雄市籍立委與議員、過往謝長廷高雄市府團隊官員以及民間團體與地方仕紳、甚至曾任隨扈的退休警官都出席，場面相當熱絡。

    謝長廷看到老朋友齊聚一堂，感觸良多，展現幽默口才，闡述出書緣由，他提到，駐日期間如果遇到主權爭議，他一定代表台灣向日方表達抗議，只是不會發新聞稿或開記者會大肆宣揚。

    他說，外交的目標就是要讓台灣跟日本的關係對台灣有利，必要的抗議之餘，更著重在許多基層、社團、政界的互動，他舉例，日本贈台疫苗、首相幫忙推銷鳳梨，就是台日關係友好的象徵。

    高雄市長陳其邁在新書發表會中途趕抵現場，謝長廷打趣地說，陳其邁只會短暫停留，陳其邁立刻澄清沒有馬上離開，會留下來聽，謝長廷馬上說，這就是激將法，讓陳其邁可以留下來。逗趣對話讓全場噴笑。

    陳其邁致詞說，高雄的發展是從謝長廷市長任內的城市美學等政策開始，他作為政治後輩，更是從謝長廷身上學到很多。

    陳其邁進一步指出，台日現在的兄弟情誼、如同家人般的信賴關係，其實非常不容易，謝長廷則是關鍵，尤其疫情期間看到謝長廷向日本運送疫苗到台灣專機鞠躬時，大家都好感動，這也是謝長廷促成台日互動的象徵。

    陳其邁說，總結一切，謝長廷就是一位看起來還年輕，成功的外交家。

    謝長廷《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會，台下坐滿老朋友與年輕民代。（記者王榮祥攝）

    謝長廷《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會，台下坐滿老朋友與年輕民代。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁專程出席謝長廷新書發表會，他強調，高雄現今許多發展是從謝長廷開始。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁專程出席謝長廷新書發表會，他強調，高雄現今許多發展是從謝長廷開始。（記者王榮祥攝）

    謝長廷《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會高雄場場面熱絡。（記者王榮祥攝）

    謝長廷《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會高雄場場面熱絡。（記者王榮祥攝）

    謝長廷在高雄舉辦《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會。（記者王榮祥攝）

    謝長廷在高雄舉辦《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會。（記者王榮祥攝）

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