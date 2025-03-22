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    首頁　>　政治

    指國民黨面臨兩面作戰 鍾東錦呼籲黨主席改選做更恰當的調整

    苗栗縣長鍾東錦受訪指出，國民黨面臨兩面作戰，呼籲黨主席改選做更恰當的調整。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦受訪指出，國民黨面臨兩面作戰，呼籲黨主席改選做更恰當的調整。（記者張勳騰攝）

    2025/03/22 16:28

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應民團推動的立委大罷免連署案，苗栗縣藍營今（22）日下午舉辦「反惡罷」誓師大會；苗栗縣長鍾東錦受訪指出，國民黨中央目前面臨大罷免及黨主席改選兩面作戰，建議國民黨中央將黨主席改選，做更恰當的調整。

    鍾東錦話鋒一轉說，中央對各縣市政府的補助款全面暫停，這讓人滿心痛的，變成國家運作停擺了一半，苗栗縣款可支應的就先支應，大筆的就暫緩，像橋梁危機，牽涉人民安全，希望中央能快點回復給苗栗縣政府，讓縣府好依法行政。

    鍾東錦指出，現在國民黨中央，感覺是兩面作戰，不但要應付大罷免，又要碰到黨主席及中常委的改選，大罷免的時間非國民黨可以做主，但是黨主席改選可以做更恰當的調整，把重要的事情解決了，大家放鬆心情後，再來進行黨主席改選，會更加恰當。

    鍾東錦說，大罷免開始後，他就辭去苗栗縣選委會主委職務，力挺苗栗縣籍兩席優秀的立委，財政收支劃分法是立委陳超明及邱鎮軍的政見，他也大力支持，苗栗縣是唯一受財政控管的縣份，唯有新修正財劃法實施，才能解救苗栗縣的財政危機。此外，民代刪預算是天職，民代及立委不刪預算那要如何替國家如何把關，這讓他百思不解。

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