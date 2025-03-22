何孟樺轟蔣市府把李彥秀家族違建「惜命命」 建管處：防火間隔未列優先查處

李彥秀服務處旁違建。（記者甘孟霖攝）

2025/03/22 16:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市內湖、南港區立委李彥秀日前爆出利用違建做服務宣傳爭議，台北市建築管理工程處表示，此為既存違建，而防火巷違建未影響污水管線埋設，依法拍照列管，暫免拆除。對此，台北市議員何孟樺今（22日）指出，《台北市違章建築處理規則》第26條明定，「阻礙或占用建築物防火間隔之既存違建」要列入專案處理，為何市府要把李彥秀家族的違建「惜命命」？建管處回應，目前防火間隔違建尚未列入優先查處標的。

何孟樺今於臉書貼文表示，遍尋不著建管處的處理規定，但《台北市違章建築處理規則》第26條明定，「阻礙或占用建築物防火間隔之既存違建」要列入專案處理，第25條更明訂，列入專案處理的違建，要由都市發展局訂定計畫優先執行查報拆除。

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她說，李彥秀家族的違建，不只不該緩拆，還應該優先執行查報拆除，台北市長蔣萬安應該說清楚講明白，為何市府可以用找不到的規定，排除找得到的自治規則，把李彥秀家族的違建「惜命命」？李彥秀更應該交代，為何自家人當起造人的李家大樓，1992年才蓋好，1994年就有違建？明明是家族違建，卻要推說年代久遠，產權屬於媽媽？

北市建管處回應，防火間隔留設是為確保建築物間適當間隔，並非做為公眾通行或消防通道之用。而台北市對於既存違建影響公共安全程度訂有拆除優先順序，如出入人員眾多違建、有結構安全疑慮違建，屋頂隔出3個單元，或頂樓搭蓋2層以上違建，一經查獲將優先查報拆除；目前防火間隔違建尚未列入優先查處標的。

建管處說明，台北市對於防火巷（防火間隔）內的違建，主要配合「污水下水道用戶接管工程施工」進行查報拆除；該區域已於2009年度完成接管，經查違建未影響污水管線埋設，依現行《台北市違章建築處理規定》，本案已拍照列管。

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