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    中五選區「斷健」設「豪成宮」連署站 主神喵星人「斷健君」現身

    中五「斷健行動」罷團設立「豪成宮」連署站，更請來主神喵星人「斷健君」現身，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    中五「斷健行動」罷團設立「豪成宮」連署站，更請來主神喵星人「斷健君」現身，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    2025/03/22 14:42

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免國民黨立委二階連署熱烈展開，公民團體在各地設點、採小蜜蜂流動式連署、並透過綠營民代協助衝連署數，中五「斷健行動」罷團不但設立「豪成宮」連署站，更請來主神喵星人「斷健君」現身，號召罷免，模樣萌翻。

    斷健君是豪成宮旁罷免連署友善店家一家動物醫院的店貓，相當親人，最近常到豪成宮坐鎮，有民眾來連署就會靠近撒嬌，讓民眾相黨驚喜，罷團也表示，斷健君果然是增加罷免連署的流量密碼，歡迎民眾來罷免連署、吸貓。

    中五選區斷健罷團二階連署書收件點，包括總部豪成宮、民進黨議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融，及前立委莊競程服務處，還有約10家的友善店家提供連署，每天出動3到4組小密蜂宣傳連署，並協助收發連署書，從4月起，每週末還有聯合舉辦的大型連署活動。

    議員曾朝榮提醒，歡迎大家一同來填寫、繳交連署書，也可領取空白罷免連署書，現場也有人員教學填寫，呼籲第二階繼續團結前行，罷免不適任立委，作伙救台灣。

    「豪成宮」連署站，請來主神喵星人「斷健君」以及值日生兩貓，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    「豪成宮」連署站，請來主神喵星人「斷健君」以及值日生兩貓，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    請來主神喵星人「斷健君」以及值日生兩隻貓，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    請來主神喵星人「斷健君」以及值日生兩隻貓，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    「豪成宮」連署站，請來主神喵星人「斷健君」以及值日生兩貓，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

    「豪成宮」連署站，請來主神喵星人「斷健君」以及值日生兩貓，號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

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