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    中國海警船24小時內2次闖入金門水域 海巡署全天監看有效應對

    中國海警船（左）闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速反應，巡防艇（右）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船（左）闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速反應，巡防艇（右）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/03/21 15:20

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署表示，中國4艘海警船繼20日闖入金門水域，不到24小時間，又於今天再度突襲金門海域，經金馬澎分署第12巡防區迅速反應，即刻予以對應驅離；自去年中國快艇越界金門海域翻覆案後，中國海警船第63次襲擾金門水域。

    金馬澎分署指出，20日下午3點左右，偵獲中國「14508」、「14608」、 「14605」及「14604」4艘海警船，自金門外海航近金門南方海域，並兵分4路，分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇南面4處闖入我國水域，在巡防艇強勢驅離下於下午5點駛離金門限制水域。

    金馬澎分署指出，21日上午9點左右，同樣4艘海警船再度突襲金門水域，經第12巡防區有效勤務部署，快速馳往對應及併航監控，同時透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船於上午11點駛離金門限制水域。

    海巡署指出，近期中國對我國加大灰色地帶的侵擾模式，持續以各式手段侵犯我國水域，近期並以不實輿論企圖抹滅我國管轄事實遂行認知作戰，海巡署已多次表達強烈譴責；此次甚至於24小時內兩度襲擾，金馬澎分署均能有效應對。海巡除持續秉持堅定立場，並將嚴密勤務部署，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅。

    中國海警船（外側）二十四小時內兩度闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區部署的巡防艇（內側）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船（外側）二十四小時內兩度闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區部署的巡防艇（內側）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

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