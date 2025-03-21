為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不讓綠委錄影卻讓統派直播大鬧？吳思瑤開轟韓國瑜

    吳思瑤表示，她要求制止游智彬錄影，韓國瑜（見圖）卻護航游有申請記者證。（記者陳逸寬攝）

    吳思瑤表示，她要求制止游智彬錄影，韓國瑜（見圖）卻護航游有申請記者證。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 16:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，沒想到卻遭到新黨副秘書長游智彬竟然到立法院2樓開直播鬧場。對此，民進黨立委吳思瑤表示，過去國民黨團總召傅崐萁要求民進黨立委不准在議場錄影，立法院長韓國瑜乖乖附和同意；而她要求制止游智彬錄影，韓國瑜卻護航游有申請記者證，讓吳思瑤忍不住想問：「韓國瑜這樣對嗎？」

    吳思瑤今日在臉書PO文表示，今日游智彬大鬧立院議場開直播，侮辱攻擊在場立委，也公然干擾媒體及立委助理工作，她提出要求制止，也要調查，韓國瑜卻護航「他有申請記者證」，卻說不清他是哪一家媒體。

    「真假記者？」吳思瑤說，游智彬身穿桃園市政府顧問背心，自稱是「游智彬翻桌評論YT頻道記者」，而立委陳玉珍說游是她自費聘任的助理，但沒有登載也沒有助理證。吳思瑤最後忍不住罵：「直播個什麼鬼？罵郭昱晴是端茶小妹，罵麥玉珍台灣國語，罵王義川是乩童，罵吳思瑤沒水準。立法院裡，『真』立委不可以錄影，『假』記者可以來直播鬧場。韓國瑜這樣對嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播