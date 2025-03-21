不讓綠委錄影卻讓統派直播大鬧？吳思瑤開轟韓國瑜

吳思瑤表示，她要求制止游智彬錄影，韓國瑜（見圖）卻護航游有申請記者證。（記者陳逸寬攝）

2025/03/21 16:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，沒想到卻遭到新黨副秘書長游智彬竟然到立法院2樓開直播鬧場。對此，民進黨立委吳思瑤表示，過去國民黨團總召傅崐萁要求民進黨立委不准在議場錄影，立法院長韓國瑜乖乖附和同意；而她要求制止游智彬錄影，韓國瑜卻護航游有申請記者證，讓吳思瑤忍不住想問：「韓國瑜這樣對嗎？」

吳思瑤今日在臉書PO文表示，今日游智彬大鬧立院議場開直播，侮辱攻擊在場立委，也公然干擾媒體及立委助理工作，她提出要求制止，也要調查，韓國瑜卻護航「他有申請記者證」，卻說不清他是哪一家媒體。

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「真假記者？」吳思瑤說，游智彬身穿桃園市政府顧問背心，自稱是「游智彬翻桌評論YT頻道記者」，而立委陳玉珍說游是她自費聘任的助理，但沒有登載也沒有助理證。吳思瑤最後忍不住罵：「直播個什麼鬼？罵郭昱晴是端茶小妹，罵麥玉珍台灣國語，罵王義川是乩童，罵吳思瑤沒水準。立法院裡，『真』立委不可以錄影，『假』記者可以來直播鬧場。韓國瑜這樣對嗎？」

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