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    首頁　>　政治

    游智彬闖立院直播 民進黨團占領主席台抗議

    立法院院會今（21）討論廢死公投案，因新黨游智彬進入議場記者席引發藍綠立委口角，民進黨團立委占領主席台要求立法院長韓國瑜（中）徹查。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（21）討論廢死公投案，因新黨游智彬進入議場記者席引發藍綠立委口角，民進黨團立委占領主席台要求立法院長韓國瑜（中）徹查。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 16:00

    〔記者林欣漢／台北報導〕新黨副秘書長游智彬今日在立法院議場二樓直播，並與民進黨立委吳思瑤的助理發生爭執，引起民進黨團不滿，今日下午占領主席台表達抗議。立法院長韓國瑜說，游智彬有向立法院秘書處申請過辦理記者證，其詳細申請情形，仍待秘書處查明，隨即宣布休息。

    立法院國民黨團推動反廢死、反戒嚴公投，預計今日逕付二讀，上午大體討論階段，吳思瑤發言前提出權宜問題，要求韓國瑜釐清游智彬進入議場二樓直播，欺負、干擾她助理，也對民進黨立委們進行人身羞辱，隨後朝野立委吵成一團，雙方互嗆「大罷免、大成功」，「柯建銘，想篡位」，互不相讓，韓國瑜最後只能宣布休息，下午2點30分再開會。

    下午開始開會以後，民進黨立委黃捷先播放游智彬上午在議場的直播內容，內容明顯聽到游羞辱女性、辱罵綠委的言論，黃捷要求發言時間暫停，處理權宜問題，但韓國瑜表示，已經不是會議詢問，等一下會回答，請正常發言，時間繼續。

    黃捷說，她要表達強烈抗議，如果立法院亂了套，立法院再也沒有規則可言，請所有公民看清楚，這就是立法院的現況，連一個隨便不知名的人物，拿著記者證、採訪證、助理證都不知道，卻可以來到現場，請所有公民站出來大罷免、大成功。

    黃捷發言完畢後，韓國瑜表示，依照議事規則，有問題請書面提出，民進黨團不滿，群起占領主席台，高喊先處理權宜問題，韓國瑜宣布繼續休息10分鐘。

    10分鐘後，韓國瑜表示，有關民進黨團提出，針對上午游智彬闖入議場干擾議事，提出權宜問題，立法院應立即著手調查，依據議事規則，權宜問題由書面提出，游智彬確有申請記者證，其詳細申請情形請秘書處查明後，向黨團說明。

    吳思瑤直接站上主席台，要求韓國瑜給公道，民進黨立委們都陸續站上主席台抗議，韓國瑜宣布再次休息。

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