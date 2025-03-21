譴責民進黨占領主席台還鎖門擋韓國瑜 王鴻薇：就是為了杯葛公投

國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（中）等人在議場前召開記者會，批民進黨立委占領主席台是「癱瘓總質詢，羞辱桌榮泰。」（記者陳逸寬攝）

2025/03/21 16:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今原表決國民黨團提出的兩公投案和繼續施政總質詢，不過民進黨立委抗議新黨副秘書長游智彬在議場直播還言語羞辱女立委，占領主席台癱瘓議事。國民黨團書記長王鴻薇表示，民進黨杯葛議事，還鎖門擋住立法院長韓國瑜，讓行政院長卓榮泰枯和閣員等總質詢，就是為了要杯葛公投。

王鴻薇表示，立法院又上演一齣民進黨占領主席台癱瘓議事的鬧劇，立法院今天有兩個議程，一個是處理公投案，一個是總質詢。公投案非常簡單，讓民進黨說好說滿、充分討論，但民進黨在下午一開議的時候竟然又上演鬧劇、杯葛議事，強佔主席台。

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王鴻薇表示，現在的狀況是現在一大堆民進黨立委佔據主席台，而且又重新上演把主席台後面的門鎖全部鎖住，讓韓國瑜無法進入主席台。想請教民進黨一方面要求韓國瑜要處理今天新黨游智彬的事，又把議場的門鎖住，分明就是藉事鬧事，讓韓國瑜無法主持議事。

王鴻薇表示，另外一方面，議場主席台後面另外一邊的房間，卓榮泰和他的閣員也通通在那邊枯等要總質詢。本來今天處理完公投就可以進入總質詢，但現在民進黨當家鬧事，自己擔任執政黨的立委，又在那邊杯葛總質詢，浪費包含行政院長和內閣所有的時間。

王鴻薇批評，這樣的一個立法院的鬧劇，就是現在民進黨最大的寫照，民進黨今天藉事來占領主席台癱瘓議事，就是要來杯葛公投。公民投票不應該是最大的民主、更大的民主嗎？民進黨今天癱瘓議事阻止公投在立法院表決，就是民主倒退、阻礙民主，阻礙更大的民主，阻礙所有的人民來行使他公民的權利。

王鴻薇表示，今天這場鬧劇充分顯示民進黨假藉要癱瘓議事，事實上在他們整個敘述裡面一直不停提到大罷免，大罷免讓民進黨成功的話，今天會看到什麼狀況？不顧議事程序去包圍主席，讓主席無法順利主持議事。

王鴻薇表示，國民黨團強力譴責民進黨占領主席台、癱瘓議事、癱瘓總質詢也羞辱自己的行政院長卓榮泰，卓榮泰在那邊罰坐很開心嗎？所有閣員在那邊浪費時間不是浪費所有納稅人的錢嗎？

國民黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨要秀下線也要有個程度，今天是民進黨自己的行政院長要總質詢，卓榮泰和閣員還在後面枯坐，民進黨竟然癱瘓主席台和議事，到底在怕什麼？顯然民進黨說一套做一套，害怕更大的民主。

羅智強表示，賴清德總統都說了，民主的紛爭用更大的民主來解決，民進黨對國民黨團提出的兩個公投挑三揀四，說立法院可以立法，但在野黨立的哪個法不是在民進黨口中毀憲亂政，不是要用更大的民主來解決？

羅智強說，那國民黨就順從賴清德，用更大的民主來解決，送給民進黨更大的民主。今天實質廢死，法官針對死刑判決一致決，賴清德決定實施賴17條準戒嚴，就讓人民來公決。

羅智強表示，民進黨顯然就是害怕公投案通過，想了一大堆的理由，就想到有人在二樓以公民記者的身分在拍攝，想想前立法院長蘇嘉全，當初有多少民進黨友好的人用公民記者的方式在議場二樓拍攝，你們可以別人不可以，就是民進黨赤裸裸的雙標。

羅智強說，民進黨愛霸佔就是霸佔，既然民進黨都要羞辱行政院長讓他枯坐，那國民黨為何還要幫卓榮泰去排除今天的癱瘓議事？民進黨最好繼續站著，站到賴清德下台的那一天，民進黨下台的那一天，民進黨就可以皆大歡喜，真的是夠丟臉。

國民黨團開記者會譴責民進黨立委佔領主席台癱瘓議事。（記者劉宛琳攝）

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