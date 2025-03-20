罷免王鴻薇超猛！2階開跑8天連署破萬 現場民眾：想起韓國瑜

現場排隊連署人潮。（記者劉詠韻攝）

2025/03/20 23:23

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免台北市立委王鴻薇團隊「山除薇害」士氣高昂，自13日啟動2階段連署，今（20日）晚間宣布，開跑8天已衝破1萬份連署書，讓現場民眾想起罷免高雄市長韓國瑜的動員熱潮。

罷團提醒，目前仍有許多民眾不清楚1階簽過，之後還要再簽2階連署，呼籲設籍台北市中山區、北松山區的選民，務必儘速簽署，確保罷免程序順利推進。

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罷團「山除薇害」2階連署，首週即收件1萬份連署書，現場許多參與者想起2020年高雄市長韓國瑜罷免案的動員熱潮。團隊除了每天在捷運站設點收件，近期也正式開放全國罷團2階連署代收，方便不在戶籍地的北漂遊，子也能參與罷免行動。

為了提升民眾參與度，「山除薇害」發言人阿美說，從現在開始每累積1萬份連署書，會解鎖一項隱藏版企劃；意即若達標4萬5千份，預計推出四項特別企劃，如果之後連署能衝破5萬、6萬，甚至7萬份，將陸續公開更多行動計畫。

阿美表示，山除薇害目標於三週內達標4萬5千份，完成後將派志工支援其他選區的罷免行動，不過由於仍有許多民眾不清楚1階簽過，還要再簽2階連署的必要性，並呼籲，設籍台北市中山區、北松山區的選民務必儘速簽署。

罷免團隊提醒，民眾也可透過臉書及官方LINE社群查詢資料，期許透過積極地出攤降低民眾參與行動的成本，鼓勵更多台灣人投入罷免，一起努力翻轉現在的國會亂象。

罷團提醒，仍有許多民眾不清楚1階簽過後還要再簽2階連署，呼籲設籍台北市中山區、北松山區的選民務必儘速簽署。（記者劉詠韻攝）

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