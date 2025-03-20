備戰2026新北市長選舉？劉和然開啟粉專喊「準備好了」

2026年地方首長選舉可能參選人備受關注，外界認為新北市長侯友宜屬意副市長劉和然出陣參選，劉和然今（20）日開啟粉絲專頁。（翻攝劉和然粉專）

2025/03/20 13:10

〔記者黃子暘／新北報導〕2026年地方首長選舉可能參選人備受關注，外界認為新北市長侯友宜屬意副市長劉和然出陣參選，劉和然今（20）日開啟粉絲專頁，首篇貼文發出他練習打桌球的影片，表示「我準備好了！」，將參加雙北世界壯年運動會，報名桌球、壘球項目。

劉和然粉專簡介指出，他「從校長到副市長，從拿粉筆到推動市政」，始終以市民需求為優先，城市治理除建設與人文底蘊，更重要的是照顧每位市民，讓每個人都被看見、被關心。

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外界分析國民黨2026年披掛參選新北市長者包括現任台北市副市長李四川，國民黨立委洪孟楷也被點名，劉和然雖隨侯友宜深耕新北市政多年，但相較李、洪，外界多認為劉和然知名度較二人不足；劉和然雖未明確喊出要參選市長，但近期頻頻爭取公開曝光機會提升能見度，展現出積極態勢。

此外，2026年可能參選新北市長者，民進黨部分包括已經表態將爭取披掛的立委蘇巧慧，以及黨籍秘書長林右昌；民眾黨部分則有立委黃國昌可能參選。

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