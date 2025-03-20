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    許淑華質疑借滿區民中心擾連署 徐巧芯澄清沒借滿：罷團擺攤違行政中立

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/03/20 12:19

    〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體報導國民黨立委徐巧芯派助理把松信區3至6月的區民活動中心幾乎借滿，民進黨台北市議員許淑華痛批徐反對罷團去借這個場地，甚至技術性的干擾。對此，徐巧芯今受訪回應，連署可以在區民活動中心蒐集嗎？如果不能的話為什麼會干擾到他們的連署呢？如果公民團體想要在區民活動中心擺設連署攤是違規且影響行政中立的。

    徐巧芯質疑，連署可以在區民活動中心蒐集嗎？如果不能的話為什麼會干擾到他們的連署呢？目前也沒有看到任何一個罷免團是在區民活動中心連署的，她也並沒有把所有的區民活動中心借滿。

    徐巧芯拿出區民活動中心的借用網址指出，3月30日上午是沒有人去租借的，罷免團體可能是不太去運用這個網站，所以造成誤會。

    徐巧芯說，她是因為要辦很多場客廳會和活動與選民交流，例如下午茶的政策宣講活動就在區民活動中心，也是她付費借來的。就以黎忠區民活動中心為例，有非常多的時段，到目前都還是空下來的，所以這個指控完全不合理，也沒有做足查證，就這樣扣帽子在她的頭上，相當不公平。

    徐巧芯也質疑，連署罷免可以在區民活動中心嗎？區民活動中心是一個中立的單位，裡面是不能談罷免或不罷免的，所以她在她的活動裡面，也從來不提及罷免或是不罷免的說法，避免違反行政中立。

    徐巧芯認為，如果公民團體想要在區民活動中心擺設連署攤，這是一個違規且影響行政中立的行為，希望他們多加思考。徐再強調，有很多區民活動中心現在都是可以借用的狀態，她所借用的是辦客廳會和里民交流。

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