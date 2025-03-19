美批中共威脅明目張膽且不負責任 林佳龍：看清中國做賊喊抓賊

外交部長林佳龍表示，感謝美國國務院再次重申美方對台灣的堅定承諾，國際社會已看清中國「作賊喊抓賊」的伎倆，與欺世盜名的偽善本質。（資料照）

2025/03/19 20:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共機艦近日於台海周遭進行「聯合戰備警巡」，據中央社報導，美國國務院昨日以明目張膽且不負責任（brazen and irresponsible）形容中共威脅。外交部長林佳龍表示，感謝美國國務院再次重申美方對台灣的堅定承諾，國際社會已看清中國「作賊喊抓賊」的伎倆，與欺世盜名的偽善本質。

根據中央社報導，美國國務院表示，面對中國軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣，與國際夥伴一起堅定支持兩岸和平穩定，反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖。

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國務院也說，中國不能既對台灣祭出明目張膽且不負責任的威脅，又自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服。

林佳龍表示，感謝美國國務院再次重申美方對台灣的堅定承諾，以及反對以武力或脅迫改變現狀的立場，並明確指陳中國「明目張膽且不負責任」的威脅與片面改變現狀的行徑。

林佳龍指出，中國近日種種作為一再自證其為台海乃至全球的「麻煩製造者」、企圖片面改變現狀的一方，國際社會也看清中國「作賊喊抓賊」的伎倆與欺世盜名的偽善本質。

林佳龍表示，我國作為國際社會負責任的成員，將持續與美方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也呼籲各國共同關切中國對台軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫、以及片面升高區域情勢的作為。

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