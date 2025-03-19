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    中市施政滿意度調查改用光碟送議會 江和樹打臉根本不環保

    江和樹質疑，市府說要節能減碳不用紙張改用光碟片，其實根本不環保，且現在筆電都沒有光碟機要如何看？（江和樹提供）

    江和樹質疑，市府說要節能減碳不用紙張改用光碟片，其實根本不環保，且現在筆電都沒有光碟機要如何看？（江和樹提供）

    2025/03/19 17:32

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府建設局113年度編列90萬元，進行3次施政滿意度調查，研考會將報告送給議會，卻發文稱為響應環保節能減碳，改用光碟送至議會，民眾黨台中市議員江和樹質疑，現在用QR Code就能線上下載資料，為何還要用光碟？且現在筆記型電腦幾乎都沒光碟機要如何讀資料？質疑市府做法超瞎，根本不環保。

    江和樹表示，市府研考會提供建設局的施政滿意度民調給議會，說要節能減碳、環保，所以不用紙本，改送光碟片，但有沒有搞錯，用光碟片居然說環保？現在什麼時代了，都是用QR Code掃進去就能下載檔案，這不是很簡單嗎？為何還要用光碟片，且一次還製作了166片，根本浪費民眾辛苦的納稅錢。

    江和樹表示，光碟片只用了一點點空間，根本浪費掉，尤其是研考會難道不知道現在筆電幾乎沒有光碟機，拿到光碟片也不知道要去哪裡讀取，強調節能減碳要從市府自己做起，這樣的做法自己無法接受。

    市府研考會表示，此次提供的民調報告，選擇以光碟儲存，主要考量在於減少紙本印製、降低耗材使用，符合環保原則；同時，所使用光碟片的剩餘容量亦可繼續使用，並非一次性拋棄，能有效提升資源利用率，避免不必要的浪費。

    不過，隨著數位技術的發展，部分單位與使用者的設備已不再配備光碟機，可能影響資料的存取便利性。研考會將積極評估更便利、環保，並兼顧資訊安全的替代方案，以提升效率並貼近使用需求。市府感謝議員的關心，未來將持續優化行政作業，確保資訊提供既符合環保精神，也能兼顧實務需求。

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