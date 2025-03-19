民進黨成立2026選舉先期策略小組 潘孟安任召集人

民進黨中執會今通過成立2026選舉先期策略小組，由總統府祕書長潘孟安擔綱召集人。（資料照）

2025/03/19 16:03

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今通過成立2026選舉先期策略小組，由總統府祕書長潘孟安擔綱召集人，成員包括民進黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁（英系）、立委中常委王定宇（湧言會）、立委中常委張宏陸（蘇系）、中執委林益邦（綠色友誼）、中常委陳茂松（正國會）及段宜康（新系）。

黨內人士說明，這不是選舉對策委員會，選對會要等待民進黨全代會通過後正式成立，選前策略小組只是負責前期的協調、準備工作，包含包含了解各地需求，進行相關協調與協助等；至於黨秘書長林右昌為何未列入，該人士說，這是另一個幕僚單位、黨是執行單位，二者分開進行。

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民進黨中執會今也通過成立民進黨青年局，鼓勵黨內青年共同參與國際事務、推動外交。民進黨主席賴清德在中執會致詞時也表示，青年是攸關國家發展潛力的關鍵世代，國家要讓青年懷抱夢想與希望，所以他提出設立「青年百億海外圓夢基金」政策，今年第一年、未來會繼續下去，民進黨也積極培育黨公職更寬廣的國際視野，第二屆新生代外交培力營已開放報名，積極培育更多對國際事務等有熱血的青年政治工作者。

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