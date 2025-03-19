促移民署公開舔共中配處置結果 網紅八炯︰否則上街抗議

移民署。（資料照）

2025/03/19 16:18

〔記者王冠仁／台北報導〕從中國嫁來台灣的配偶劉振亞，在社群頻道「亞亞在台灣」中發表有武統言論的影片，日前被移民署宣布廢止依親居留許可；除此之外，中配「恩綺」及「小微」也因類似情節被檢舉，也遭移民署發通知書前來說明。網紅八炯今天在社群上發文，要求移民署在近期公布涉及此類案件的中配處置結果，否則上街抗議；對此移民署表示，會適時對外說明。

八炯今天在社群threads上發文，聲稱「移民署下週五不給其他舔共陸配相關處置結果的公開說法，我要來發起集會遊行抗議了，我是台灣人我反共」。

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移民署：會適時對外說明

對此，移民署今天下午也回應，目前劉女已經被宣布廢止依親居留許可，「恩綺」及「小微」等個案也正在積極調查中，並會會同相關機關進行處置，一旦有結果會適時向社會大眾說明。

知情人士表示，這類檢舉案近來「如雪片般飛來」，移民署必須逐一調查、審視相關影片、證據，請當事人前來陳述意見，而且移民署仍有其他業務需要辦理，並非所有人力都派去處理這類案件。再加上這類案件的結果必須要會同陸委會等國安單位一同處置，「並非移民署說了算」，因此需要耗費不少時間。

移民署強調，尊重言論自由，但特定人士主張以武力消滅我國主權之言論，已涉及違法。我國是民主法治國家，行政機關依法作成處分前，需要蒐集及研析完整事證，並依法通知當事人陳述意見，以完備相關行政程序，各項作業均依法規持續進行，但調查中個案不便透露細節。

移民署也重申，近期網路上有不理性的網友影射移民署未積極查處相關案件，與事實不符，移民署嚴正駁斥，並重申國家安全及社會安定立場。

八炯要求移民署給結果。（記者王冠仁翻攝）

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