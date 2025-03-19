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    朱立倫：賴清德想在總統任內完成民進黨台獨、廢核、廢死等3大目標

    國民黨主席朱立倫今（19）日出席第11屆第3會期立法院黨團幹部佈達授證典禮，並主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫今（19）日出席第11屆第3會期立法院黨團幹部佈達授證典禮，並主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/19 16:15

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，自民進黨創黨以來就是一貫追求台獨、廢核、廢死等3大目標，賴清德總統去年當選後就想在任期內完成這3大目標；去年民進黨透過大法官會議解釋，規定所有死刑判決必須由法官一致決定，被社會公認已實質廢死；賴清德完全不顧台灣缺電的事實，今年5月全面廢核後，又可以很高興的完成廢核目標；而從國防部公布2027年為戰爭最高風險，要進行漢光相關演習來看，2027年就是賴清德實現台獨的最後目標。

    朱立倫表示，除了2024年廢死、2025年廢核，台灣從前總統李登輝時代就結束兩岸敵對關係，終止動員戡亂相關法律，但2025年賴清德宣布中國是敵對境外勢力後，又重新恢復兩岸敵對關係，讓兩岸關係從過去的和平交流，轉為敵對關係，「賴17條」的每一個條文要嚴格審查兩岸教育、文化、宗教交流，並且限制演藝人員、公職人員以及民意代表，所有兩岸觀光活動都要登記，其目的就是要管制任何的兩岸交流，讓兩岸回到敵對關係。

    朱立倫說，賴清德已經宣布要大幅提高國防預算占比到3%，近來美方朋友還問台灣何時才能達到5%，同時賴政府不斷提高相關軍事演習，今天國防部公布2027年為兩岸戰爭最高風險，要進行漢光相關演習，這是過去從來沒有出現過的時間點，看來就是賴清德的時間表，也就是台灣必須背水一戰，實現台獨的最後目標，國防預算占比從3%提高到5%，兵役役期是否延長到2年，以及後備軍人動員要隨時加強與增加，都讓兩岸進入準戰爭關係，而因為準戰爭關係，動員戡亂時期一樣要限制人民的思想、言論及行動自由。

    朱立倫強調，台灣民主已經走了30年，今天碰到最大的危機，所有有識之士都在呼籲，必須用更大的民主，讓民眾來決定未來，公投有沒有與罷免互綁不是重點，而是要讓民眾表達反對實質廢死的意見，對於廢核議題，則必須在立法院透過相關修法，表達國民黨希望台灣不缺電，核電必須是目前基載能源的一環，對於賴清德要發動的準戰爭、準戒嚴而延續的「賴17點」，也必須讓民眾表達意見 ，這才是真正最大的民主，而非由獨裁者決定兩岸進入敵對的準戰爭關係。

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