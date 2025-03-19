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    台南南區殯葬設施回饋金縮水 林美燕要求修改不合時宜法令

    台南市南區殯葬所回饋金縮水，引起地方反彈。 （記者蔡文居攝）

    台南市南區殯葬所回饋金縮水，引起地方反彈。 （記者蔡文居攝）

    2025/03/19 16:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區殯葬設施，火化人數日增，市府回饋金今年卻驟減2/3，引起地方反彈，南市議員林美燕今天陪同南區5里里長及代表召開記者會，要求民政局專案補足，修改不合時宜的法令，不要讓地方當三等公民。

    南市民政局說明，近年來南區火化人數雖然增加，殯葬設施改善經費也增加，但收費並未調增，且回饋基金依法有盈餘才提供回饋，相關法條規定早在2012年即制訂，若有不符合目前需求，市府將檢討改進，至於金額不足部分，可透過專案方式，協助各里續辦業務。

    市議員林美燕表示，南市使用率最高的殯儀館、火化場都設置於南區，影響當地的開發，前市長許添財任內於2012年依「南市回饋公立殯葬設施所在地實施辦法」開始實施，在南區方面針對相關的鄰近大林、大忠、大恩、明德、竹溪等5里，增加回饋提供里政運作經費。歷年來南區回饋金的撥款金額逐年遞減，從最初的50萬元，減為20餘萬元，今年度突然減為8萬元，讓地方無法接受，若市府無意改善，將號召里民抗爭。

    大林里長劉相明說，該里回饋金用於監視器、里務宣傳福利品，如今被突然通知減少回饋金額；大忠里長許智雄說，該里多達2千戶，回饋金縮水，讓他不知道該怎樣面對里民的質疑；大恩里長施國熙表示，該里的監視器數量眾多，定期維修的需求迫切，費用不該減少。他們表示，火化量增加明顯影響里民更大，法令竟以盈餘才回饋，明顯不合理。

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